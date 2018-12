Baby rapinatori in Brianza, 4 arresti per 5 rapine

Sono stati arrestati e portati in comunità quattro ragazzi, tra i 15 e i 17 anni, con l’accusa di aver compiuto cinque rapine in Brianza, nella zona di Cesano Maderno.

La baby gang, scoperta da un’indagine dei carabinieri di Desio, in provincia di Monza, avrebbe rapinato almeno quattro giovani e la guardia giurata di un supermercato. Una delle vittime è finita al pronto soccorso con 10 giorni di prognosi per le percosse subite. In un altro episodio, inoltre, uno dei minori avrebbe minacciato il vigilante con un coltello. I genitori dei ragazzi, due dei quali fermati dopo un primo episodio dai carabinieri e poi rimessi a piede libero e quindi di nuovo arrestati, li avrebbero difesi e giustificati definendo le loro azioni come “bravate”.