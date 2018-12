Incidente sull’ex statale Briantea, traffico in tilt tra Lecco e Bergamo

Nessuna vittima, ma solo qualche ferito lieve, nell’incidente stradale avvenuto all’alba di martedì 2 ottobre sull’ex statale Briantea, che ha provocato qualche disagio per i pendolari che quotidianamente si spostano tra le province di Lecco e Bergamo per recarsi sul posto di lavoro o a scuola. Il traffico è andato in tilt e si sono formate code chilometriche.

Dopo la chiusura del ponte San Michele di Paderno d’Adda, in provincia di Lecco, il passaggio obbligato per auto, camion e bus navetta, che fanno la spola tra le stazioni di Paderno d’Adda (Lecco) e Calusco (Bergamo), è diventato il ponte di Brivio.

Con già 45 minuti di percorrenza in più, in seguito all’incidente alle prime luci dell'alba i ritardi sono ulteriormente aumentati.