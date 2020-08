Chi era Dino Campana, il poeta condannato a trasformarsi in una metafora

È il poeta pazzo e vagabondo del Novecento italiano per antonomasia. La sua vicenda è singolare ed eccezionale, il suo unico libro (“I canti Orfici”) è destinato a restare immortale. La vita di Dino Campana (1885-1932) è da tempo condannata a diventare una storia di irresistibile vocazione all’esemplarità: quasi fosse impossibile non farne una bandiera e, suo malgrado, un emblema.

Le mitologie e le distorsioni

Anche a un rapido sguardo – racconta Gianni Turchetta nella sua “Vita oscura e luminosa di Dino Campana, poeta” (Bompiani, pp. 454, euro 18) – non è difficile capire perché la sua vita abbia potuto generale tante mitologie e tante distorsioni. “Colpito a 15 anni da un profondo squilibrio psichico, che lo spinge a vagabondare continuamente che gli procura accessi di incontrollabile furore, viene più volte rinchiuso in carcere e in ospedali psichiatrici. Incapace di stare fermo e di dare un ordine alla propria quotidianità, per molti anni viaggia senza sosta, sperimentando ogni sorta di mestieri: percorre l’Italia, spesso compiendo a piedi percorsi lunghissimi; passa le Alpi e va in Svizzera, Francia, Belgio, forse anche in Russia”. Intanto, scrive e riscrive l’unico libro della sua vita, quello che avrebbe dovuto assurgere alla “giustificazione della sua vita”.