Vestiti di tendenza, calzature raffinate, accessori d’avanguardia: nella serie tv Emily In Paris la moda, l’eleganza e il lusso hanno un ruolo di primo piano. Ed è in questo contesto che si è inserito anche Cranchi Yachts che ha portato l’eccellenza del design italiano nella quinta stagione della serie tv, in onda da dicembre 2025. Il protagonista di questa apparizione esclusiva è l’E26 Rider, un modello di imbarcazione che incarna l’essenza del brand: un connubio di eleganza classica e stile contemporaneo.

L’E26 Rider in Emily in Paris L’innovativo bowrider di otto metri, con prua aperta e motore fuoribordo, rilegge in chiave moderna l’eleganza dei classici del mare, trasformandosi in un oggetto di culto che si è inserito perfettamente nel linguaggio estetico di Emily in Paris, tanto da essere presente già nel trailer che ha anticipato l’uscita della quinta stagione della serie. Il motoscafo non è una semplice comparsa: l’E26 Rider diventa parte integrante del racconto, anche con una scena di navigazione con protagonista l’iconico personaggio di Sylvie Grateau (interpretata da Philippine Leroy-Beaulieu). In questo scenario, Cranchi Yachts, che da oltre 150 anni racconta una visione unica nel panorama nautico, trova il suo spazio naturale, dove si celebra chi sa vivere con stile, equilibrio e consapevolezza.

Una nuova fase per Cranchi Yacht L’E26 Rider, inoltre, vivrà oltre lo schermo, come protagonista delle attività di storytelling del brand, in una prima declinazione del piano strategico pensato per rafforzare il legame con il mondo del lusso, che si manifesta nella qualità dell’esperienza e del tempo vissuto a bordo. Inoltre, l’incontro tra Cranchi e Emily in Paris segna l’inizio di una nuova fase per l’azienda, che si prepara a rafforzare la sua presenza globale. A partire da questo placement, Cranchi Yachts intraprende un percorso di comunicazione che coinvolgerà tutti i canali, digitali e non, con contenuti narrativi pensati per esprimere l’anima del brand.