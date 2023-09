1/10 ©Getty

In questi giorni, a seconda delle regioni, riprendono le attività scolastiche e i ragazzi tornano sui banchi di scuola mentre i più piccoli affrontano questa avventura per la prima volta. Ecco alcune frasi e immagini per augurare un buon primo giorno di scuola

Scuola, Ocse: in Italia quasi un giovane su cinque senza diploma