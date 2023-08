Oroscopo dell'8 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 8 agosto.

Oggi Saturno e il Sole portano una giornata festosa. In amore, troverete felicità emotiva con un po' di impegno. Sul lavoro, il vostro carisma vi farà brillare. La fortuna sta nel godere delle gioie semplici della vita.

Influenze benefiche di Venere e Sole nel Leone, con Giove nel Toro, portano successo sociale e relazionale, specialmente per chi è nato tra il 25 e il 30 maggio. Relazioni mature e romantiche, lavoro facilitato dai colleghi, fortuna nel godere di buona salute e prosperità finanziaria.

La Luna e Saturno vi proteggono, interessi vari nelle passioni. In amore, affascinanti e pronti a conquiste. Sul lavoro, opportunità di cambiamento. Finanze sicure grazie a scelte sagge.

Il cielo estivo vi dona un'espansività da condividere con affetto. In amore, Venere e Sole vi rendono più sentimentali, favorendo comunicazione e fusione emotiva, soprattutto per chi è nato dal 18 al 23 agosto. Sul lavoro, Mercurio vi aiuta a concludere le incombenze prima delle vacanze. Nelle finanze, siate cauti e evitate spese frivole.

Buona configurazione astrale, con qualche influenza negativa per alcune decadi. Mercurio vi dona lucidità e equilibrio, specialmente per chi è nato nella seconda decade. In amore, potrebbe esserci un ritorno di fiamma con un ex. Sul lavoro, seguite la vostra creatività e sfruttate i talenti nascosti. Ottima giornata per gestire il denaro, con aiuto dall'aspetto positivo del Toro.

Il Sole nel Leone vi dona un desiderio di essere protagonisti, malgrado la vostra natura sobria. In amore, eloquenza e comunicazione risolvono eventuali disaccordi. Nelle vacanze, rigeneratevi con momenti di relax. A livello finanziario, spendete con allegria ma mantenete il prudente buon senso.

Plutone vi dona forza creativa, specialmente per i nati nella terza decade dello Scorpione. Il profilo astrale è positivo, guidato da Plutone. In amore, sfide da superare ma Saturno e Plutone favoriscono emozioni speciali. Potrebbero arrivare colpi di fulmine per i cuori solitari. Nel lavoro, cogliete l'opportunità di un nuovo interesse sportivo. Nelle finanze, siate cauti a causa di tre pianeti sfavorevoli dal segno del denaro. Limitate gli acquisti a ciò che è indispensabile.

Il cielo di agosto è favorevole, con il Sole sorridente dal Leone e Venere e Plutone a vostro favore. In amore, potreste incontrare qualcuno di speciale o smettere di essere single. Nel lavoro, la vostra parola è efficace e potete dare un contributo intelligente all'ambiente circostante. Nelle finanze, potete provare a giocare al Lotto con una spesa minima.

Agosto offre un cielo eccellente con pianeti positivi per Vergine e Toro. Amore passionale per le coppie grazie a Luna e Nettuno, successi erotici per i cuori solitari con Plutone. Nel lavoro, cogliete l'attimo per organizzare un viaggio. Nelle finanze, tentate la fortuna al Superenalotto con il sostegno di Giove, Luna e Urano.

Il cielo presenta transiti variabili, con alcuni pianeti che possono creare problemi familiari. Plutone, Saturno e Nettuno sono vostri alleati. In amore, attenzione agli atteggiamenti ironici. Cogliete opportunità lavorative senza esitazione. Evitate il gioco d'azzardo.

Giorno d'estate con moti astrali benefici. Armonia in famiglia, cautela nel comportamento. Amore passionale con Luna, Nettuno e Giove a favore. Opportunità di nuove conoscenze nel lavoro. Tentate la fortuna al gioco con corpi celesti favorevoli.