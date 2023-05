Oroscopo del 5 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 5 maggio.

Venere è molto benefica oggi ma anche Saturno e Mercurio fanno il tifo per voi, nonostante Marte contrario. Siete molto predisposti all’avventura erotica se nati nella terza decade come sostengono Venere e Giove. I nati dal 21 al 26 marzo avranno un Plutone dinamico a lavoro ma anche Marte contrario.

Sole, Venere, Urano, Marte, Giove, Mercurio e Nettuno vi sostengono, in particolare Marte e Sole vi danno grande salute mentre sempre Marte, in coppia con Venere, vi rende grandi amatori. Saturno, Nettuno e Urano vi sostengono in ufficio.

Giove e Plutone sono molto amici oggi e vi rendono efficienti se nati nella prima decade. Giove vi apre a nuove frequentazioni amorose se nati dal 17 al 20 giugno mentre i nati nella terza decade potranno contare su Nettuno forte a lavoro.

Luna e Marte vi danno forte equilibrio in tono e umore. La vostra parte sensibile viene messa tanto in risalto oggi in amore grazie a Luna e Venere se nati dal 12 al 18 luglio mentre a lavoro c’è la necessità di qualche spostamento da fare.

Giove, Venere vi portano tanto ottimismo e un pizzico di fortuna nonostante Urano dissonante. Se siete ancora single iniziate a brillare di grande fascino oggi, mentre a lavoro i nati dal 19 al 23 agosto vivranno un’ottima giornata.

Luna è in ottimo aspetto e vi farà trovare soluzioni geniali ai problemi di oggi. Luna, Sole, Urano e Marte forma una strepitosa energia amorosa per voi. Vi orientate a conservare più che a rischiare oggi a lavoro.

Giove vi prospetta una fase di alti e bassi e quindi un po’ nervosa. Marte però vi stimola nelle sfide se nati nella prima decade. In amore fate attenzione a non esagerare ma Plutone è comunque stupendo per voi. I nati dal 9 al 15 ottobre vi faranno arrivare guadagni consistenti.

Giornata di piena primavera oggi con Luna e Nettuno ma anche Saturno che la rendono speciale anche in fatto di amore nonostante il contrasto di Sole, Mercurio e Urano. Non vi adombrate se i capi vi riprendono un po’ oggi in ufficio.

Cielo con un po’ di broncio oggi per i nati nella terza decade a causa di Venere e Saturno. La stessa Venere limita un po’ il senso di altruistica accoglienza in amore, mentre Plutone è il vostro asso nella manica nella prima decade.

Luna, Urano, Sole, Nettuno e Mercurio sono positivi, anche se Marte e Giove vi remano contro se nati a gennaio. I nati dal 3 al 12 gennaio, se single, vedranno una fase molto proficua. Nettuno e Saturno vi gratificano con onori e stima a lavoro.

Plutone, Giove e Venere vi rendono spensierati e tranquilli. Se siete single Venere e Giove vi consentiranno di puntare al cuore di chi amate. Luna vi farà arrivare nuova responsabilità a lavoro ma la cosa non vi peserà.

Venere e Nettuno vi sostengono oggi. Mercurio vi regala nuove esperienze in amore se nati dal 5 al 12 maggio, magari grazie a un incontro improvviso. Navigate oggi in un mare calmo a lavoro.