Oroscopo del 2 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 maggio.

Luna è dissonante oggi per voi ma Venere vi vuole in buona salute. Anche Giove vi donerà grinta vitale se nati dal 15 al 20 aprile. In amore Venere vi favorisce se nati dal 7 al 15 aprile, mentre nello studio Giove, Saturno e Sole vi aiuteranno molto con gli esami di matematica e biologia.

Mercurio vi aumenta intelligenza e capacità organizzative, anche Venere protegge la vostra sanità fisica e mentale dai mali di stagione se nati nella terza decade. I single vivranno un momento molto regolare per incontri e sortite, mentre Mercurio vi aiuta a farvi strada in ufficio.

Saturno è un po’ dissonante e vi demotiva leggermente. La salute è però piuttosto buona grazie a Venere. Mercurio vi porta molte novità (e molto belle) in amore, mentre a lavoro non fatevi trascinare da questioni inutili e andate dritti per la vostra strada.

Slancio e voglia di fare sono il dono odierno di Urano, nonostante Giove sia negativo per i nati nella terza decade. Marte vi aiuta in amore se nati dal 12 al 17 luglio con potenziali ritorni di fiamma. Nettuno vi sorregge dandovi un particolare estro lavorativo.

Luna e Giove continuano a portarvi buonumore, con Venere che stimola molto gli innamorati della terza decade. Un pizzico di allegria oggi a lavoro nonostante gli impegni gravosi.

Sole vi porta tante qualità e una giornata tutto sommato favorevole. Marte vi rende benefici in amore se nati dal 7 al 13 settembre, che siate in coppia o single. Urano e Mercurio vi sostengono se siete sotto esame tra i banchi di scuola.

Venere e Luna vi sorridono e vi portano buonumore nonostante il contrasto di Giove per i nati dal 16 al 20 ottobre. Venere è molto versatile e vivifica tutti i vostri rapporti, che stiano stabili o meno. Luna vi fa raggiungere successi lavorativi concreti se nati a settembre.

Plutone e Urano vi aiutano a risolvere alcune questioni familiari di carattere pratico, Marte farà altrettanto e al tempo stesso vi darà fortuna in amore se nati dal 9 al 15 novembre. Se siete liberi professionisti cercherete il modo di ingrandire la vostra attività.

Luna vi porta grande esigenza di ricettività mentre Giove si occuperà di disossare il terreno da strascichi amorosi precedenti che potrebbero rovinare nuovi bei momenti, in collaborazione con Luna e Plutone. Sempre Plutone vi farà ottenere risultati lavorativi di ottimo livello oggi.

Saturno vi regala percorsi agevoli oggi per i vostri progetti, favorendovi (insieme a Urano) se nati dal 31 dicembre al 6 gennaio. I nati nella terza decade avranno Marte un po’ dissonante in amore mentre a lavoro Saturno si mostrerà ben messo verso i nati nella prima decade.

Luna e Venere ma anche Plutone amplieranno i vostri orizzonti oggi. Mercurio, Urano e Sole inoltre vi stimoleranno a prendere decisioni da tempo attese. Venere positiva e Urano negativo vano un po’ in contrasto oggi in amore, specie per chi è nato nella terza decade. A lavoro giornata difficile ma la porterete a casa.

Nettuno è trionfale per voi, al di à di qualche piccola contrarietà per i nati nella terza decade. Nettuno, Sole, Mercurio, Plutone e Marte sono super positivi in amore, che siate single o meno. Urano vi rende molto bravi a lavoro oggi se nati nella seconda decade.