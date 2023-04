Oroscopo del giorno, le previsioni del 12 aprile segno per segno

Venere è in transito molto felice per il vostro segno e vi dà ottimi rapporti familiari, oltre che una fase di salute tranquilla. Giove imbronciato però prende di mira i nati nella prima decade. Plutone è in magnifico aspetto amoroso se nati dal 21 al 26 marzo ma i nati nella prima decade facciano attenzione a lavoro perché Marte è negativo.

Marte è il vostro paladino se nati dal 26 aprile al 2 maggio. Sole vi fa dedicare con attitudine molto dolce al vostro partner in amore. I nati dal 13 al 16 maggio avranno un Plutone un po’ difficile in ufficio.

Sole vi consente di brillare oggi evidenziando il vostro calore umano se nati dal 21 al 26 maggio. Sole vi fa nascere una strada voglia di affermare il vostro modo di pensare nel rapporto di coppia. A lavoro, sempre Sole vi darà notevole fermezza di polso.

Venere vi porta grande buonumore, così come Nettuno vi regala tanta sensibilità per arte e bellezza. In amore Urano diventa coreografo di bei sentimenti per i nati dal 28 giugno al 9 luglio. A lavoro i nati nella terza decade dovranno andare cauti per via di un dispettoso Giove.

Giove e Sole sono molto bendisposti per i nati nella terza decade. In amore mostrate un fuoco altrimenti insospettabile in altre situazioni. Urano è un po’ imbronciato a lavoro se dovete maneggiare soldi.

Mercurio, Urano e Luna sono tutti benefici oggi. Venere però vi rema un po’ contro in amore se fate parte della prima decade. I nati dal 4 al 12 settembre avranno invece un Marte eccellente a lavoro.

Quadro di pianeti un po’ variabile oggi. Per esempio Marte e Sole vi tengono un po’ sotto pressione in amore ma Venere e Plutone sostengono i nati nella prima decade. Marte invita i nati a ottobre a programmare meglio le azioni lavorative.

Nettuno è il vostro paladino se nati dal 10 al 15 novembre. Luna e Nettuno vi rendono sensibili e ricettivi nei confronti della vostra dolce metà. I nati nella terza decade avranno un Marte molto cauto a consigliarli in ufficio.

Venere è un po’ dissonante oggi ma la vostra forma fisica resta buona. Sempre Venere si dimostra disarmonica pure in amore, mentre i nati dal 10 al 15 dicembre avranno una Luna molto positiva a lavoro.

Luna vi rende molto intelligenti e sensibili oggi, con Urano che abita trionfalmente il vostro segno in amore se nati dal 2 al 10 gennaio e dal 14 al 18 gennaio. Giove e Sole sono contrari a lavoro se nati dal 3 al 13 gennaio.

Il vostro calore risalta nell’ambito familiare grazie a Sole, Venere e Giove. Sintonia molto speciale con il vostro partner mentre i single saranno favoriti da Plutone se nati dal 21 al 27 gennaio. Giove è altrettanto positivo a lavoro per i nati dal 10 al 15 febbraio.

Nettuno continua a schierarsi dalla vostra parte. Urano vi mette di fronte a una scelta d’amore se nati nella seconda decade. Marte peraltro è ben messo se nati dall’1 al 12 marzo. In ufficio siate bravi a organizzarvi già le giornate future.