Oroscopo del giorno, le previsioni del 6 aprile segno per segno

Plutone, Sole e Giove vi regalano una giornata volenterosa e una forma fisica eccellente. Sole e Venere ma anche Plutone vi rendono passionali ed espansivi in amore. A lavoro Venere è molto armonica.

Venere vi dona fascino e bellezza fisica. Siete molto accondiscendenti con il vostro partner ma attenzione a non andare troppo oltre, con Giove che potrebbe rendervi più miti del solito se nati dal 14 al 17 maggio. Urano continua a sorprendervi in ambito professionale, così come Nettuno.

Sole è radioso così come Plutone oggi. Siete single? Prendetevi qualche rischio e troverete la persona giusta. Giove e Sole aiutano i lavorati nati nella terza decade oggi.

Sole è un po’ dissonante mentre Saturno vi dona un’ottima energia psicofisica. La vostra dolcezza creerà momenti di grossa fusione emozionale nella coppia se nati dall’11 al 15 luglio. Saturno e Urano sono favorevoli a lavoro per i nati dall’11 al 14 luglio e dal 22 al 30 giugno.

Transiti un po’ ambigui ma Sole e Giove vi sostengono sono se nati dal 9 al 16 agosto. Urano è un po’ dissonante in amore se nati dal 31 luglio al 9 agosto, mentre Giove vi sostiene. Sole è molto benefico nei lavori che prevedono manovre finanziarie.

Urano e Marte vi favoriscono oggi ma Venere, Nettuno e Saturno sono negativi. Marte vi trasforma in grandi condottieri di imprese amorose se nati dal 16 al 20 settembre Urano e Marte vi sostengono a lavoro se nati nella terza decade.

Luna vi protegge in questa giornata se nati dal 10 al 17 ottobre. Plutone vi donerà eccellenti doti nella relazione stabile, mentre Luna favorirà i single nati a settembre. Se nati a ottobre potrebbe saltare fuori in ufficio il vostro carattere forte in seguito a un’ingiustizia.

Urano e Marte vi tengono per mano se nati nella seconda decade. Marte è il vostro benefattore in amore se siete ancora single. Siete lavoratori indipendenti? Avete la chance di sperimentare su svariati campi.

Plutone vi allieta lo spirito così come Sole se nati dal 9 al 14 dicembre. Inoltre vi darà un coinvolgimento mai provato prima con il vostro partner attuale. I nati dal 30 novembre al 5 dicembre avranno Sole favorevole in ufficio.

Saturno vi vede in pole position rispetto agli altri segni, così come Luna, Plutone, Urano e Nettuno. Luna in particolare vi consente di sintonizzarvi con la vostra dolce metà in maniera mentale ed erotica. Plutone vi promette di rendervi gli sforzi lavorativi con interessi.

Venere vi rallegra con nuovi incontri piacevoli. I nati dal 21 al 27 gennaio potranno contare su Plutone in amore mentre chi è nati dal 31 gennaio al 6 febbraio avrà un Urano contrario a lavoro.

Plutone, Luna e Nettuno vi forniscono ottime iniziative di inventiva oggi. Se siete single Luna sarà fortunatissima nell’aiutarvi a conoscere la persona giusta. I nati nella terza decade potranno contare sul valido aiuto di Mercurio a lavoro.