Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 4 aprile

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 4 aprile.

Venere vi pungola a non star fermi oggi. In amore ogni cosa è al suo posto proprio grazie a Venere se nati dal 5 al 10 aprile. Sole vi sorregge a lavoro.

Quadro di pianeti stimolante con Plutone che vi chiede di non demordere. Urano è molto benevolo in amore oggi e sottolinea l’eros più del sentimento. Sempre Urano vi favorisce se siete lavoratori nati a maggio.

Plutone, Venere, Giove e Sole vi sono tutti vicini oggi. Luna vi manda in tilt con un amore nato da poco se nati dal 30 maggio al 5 giugno. I nati nella terza decade avranno Saturno e Nettuno contrari a lavoro.

Luna, Sole e Giove oggi sono ostili ma in compenso vi sostengono Venere, Saturno, Urano e Nettuno. Questi pianeti vi favoriscono in amore se nati dal 30 giugno al 5 luglio. A lavoro Urano e Nettuno vi sono alleati se nati nella seconda e nella terza decade.

Giove saggia le vostre abilità oggi e vi pungola se siete troppo pacati. Svolte potenziali in amore ma Urano non vi aiuta tanto perché imbronciato se nati dal 30 luglio al 6 agosto. Sole e Giove sono però benefici e vi aiutano anche a lavoro se nati nella seconda decade.

Saturno ha il broncio e vi porta alti e bassi nell’umore. Urano è davvero splendido oggi nella fase amorosa se nati dal 29 agosto al 6 settembre. I nati nella terza decade potranno contare su di lui anche a lavoro.

Plutone favorevole anche oggi se nati dal 10 al 14 ottobre. Luna vi consente di avere passi spianati in amore, mentre i nati nella terza decade avranno Giove come pungolo in ufficio.

Nettuno vi aiuta a differenza di Urano oggi. Venere e Mercurio sono preziosi alleati in amore: arrivo della cicogna in programma per i nati a ottobre. Marte vi infonde grande dinamismo a lavoro.

Giornata fausta con una forma fisica anche molto buona grazie a Sole e Giove. Urano però vi pungola un po’ se nati dal 23 novembre al 4 dicembre. Plutone vi darà buona sorte in amore, mentre a lavoro alcuni pianeti vi faranno emergere.

Venere vi allieta guardandovi benevole se nati nella terza decade. Sempre i nati nella terza decade avranno Nettuno in grande potenzialità erotica oggi. Saturno inoltre vi favorirà a lavoro.

Giove e Sole ma anche Plutone vi sostengono oggi. Nettuno vi aiuta molto in amore se nati nella terza decade, mentre i lavoratori nati tra il 31 gennaio e il 5 febbraio potranno contare su Urano.

Benessere e fiducia grazie a Venere se nati dal 6 al 18 marzo. Saturno, Venere e Nettuno vi dona di grande avvenenza oggi in amore se nati nella terza decade. Venere inoltre fa la vostra fortuna anche in ufficio.