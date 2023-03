Oroscopo del giorno, le previsioni del 7 marzo segno per segno

Luna si trova molto positiva per voi oggi e vi garantirà sonno e sogni buoni. Se nati a marzo Venere e Giove vi faranno ottenere risultati insperati in amore, mentre i liberi professionisti vedranno aprirsi per loro nuove strade.

Saturno non è più ostile nei vostri confronti e vi sostiene insieme a Luna. Tante sono le attrici del vostro segno, tra queste possiamo citare Silvana Mangano. Urano fa innalzare il livello di passionalità sotto il profilo erotico ed emotivo se nati dal 2 al 12 maggio. A lavoro i nati nella prima decade saranno gratificati da Saturno.

Urano vi favorisce nella forma e nel look. Quali tra le attrici italiane rappresenta meglio il vostro segno? Sicuramente Stefania Sandrelli. In amore Venere aumenta di molto la fiducia in voi stessi, mentre a lavoro Urano sarà lucido e razionale per i nati dal 2 al 9 giugno.

Saturno è amico oggi e anche Urano vi gratifica se nati dal 30 giugno al 10 luglio. Franca Rame è l’attrice italiana di riferimento per il vostro segno, in amore invece c’è la necessità di aprirvi a un maggiore dialogo con il partner. Sole è magnifico e vi aiuta a gestire una situazione complicata a lavoro.

Salute, armonia e benessere non vi mancano, soprattutto per i nati nella terza decade. A livello di attrici italiane è Franca Valeri il vostro corrispettivo. In amore se nati dal 4 al 7 agosto vivrete un momento emotivo ed erotico importante. A lavoro, se nati nella terza decade, farete vedere quanto valete.

Saturno vi porta svolte intelligenti in giornata, così come Luna, che vi accomuna all’attrice Cristiana Capotondi. I nati dal 4 al 13 settembre vedranno un tranquillo Urano renderli percettivi e attenti in amore. A lavoro date anima e corpo oggi!

Se nati a ottobre avvertite un po’ di stanchezza ma non tanto da spegnere gli impegni sociali. Valeria Golino è individuabile come la vostra attrice di riferimento. In amore qualche nube di freddezza da parte del partner ma niente di grave, anzi i nati dal 17 al 21 ottobre avranno Marte pronto a dare appeal erotico. Luna vi orienta verso ottimi affari lavorativi.

Transiti fruttuosi per voi oggi con Saturno, Luna, Plutone, Nettuno e Sole favorevoli e con Monica Vitti come attrice di riferimenti. Urano è un po’ contrario in amore oggi quindi fate attenzione a non esagerare! Incassate la stima dei vostri capi in ufficio.

Venere e Giove vi favoriscono ancora e vi accomunano all’attrice Claudia Gerini come stella di grandezza. Venere, Giove e Plutone in oltre vi solleticano molto anche in amore se nati al 23 al 29 novembre. Giove vi dona pure la lucidità giusta a lavoro.

Saturno tocca favorevolmente la vita familiare e amichevole. Anche Plutone, Nettuno, Urano, Giove, Mercurio, Sole e Luna sono tutti favorevoli e vi “accoppiano” all’attrice Monica Guerritore. Se avete una relazione di lunga data Plutone vi darà armonia se nati dal 18 al 20 gennaio. I nati dal 3 al 13 gennaio invece dovranno tenere testa a qualche emergenza in ufficio.

Saturno vi porta limpidezza e capacità di minimizzare i problemi, così come anche Mercurio e Nettuno, i quali vi accomunano anche a Francesca Neri tra le attrici italiane. Menage di coppia molto frizzante per voi oggi, mentre a lavoro avvaletevi di piccoli passi per fare carriera.

Saturno, Sole, Giove, Urano e Plutone vi sostengono tutti e vi accomunano all’importale Giulietta Masina tra le attrici italiane. Marte provoca qualche scaramuccia nel rapporto di coppia per i nati nella terza decade. A lavoro trovate sinergie collaborative con nuovi colleghi.