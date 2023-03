Oroscopo del 3 marzo, scopri cosa ti riservano gli astri

Giove vi gratifica con la sua azione di dinamico realismo se festeggiate gli anni in aprile. Nettuno inoltre vi infonde grinta e capacità per muovervi bene nel campo relazionale. Urano – se nati ad aprile – sarà l’artefice di un’ottima giornata lavorativa.

Venere, Giove, Sole e Nettuno vi sorridono tutti insieme. Se siete nati nella prima decade non aumentate le pressioni avvolgenti sulla persona amata perché Luna è negativa. Oggi vi dedicate a organizzare un po’ di tempo libero per il weekend.

Sole vi pungola profondamente specialmente se nati nella prima decade. Giove vi mette a contatto dolcemente con la persona amata se nati dal 5 al 10 giugno. Se nati dal 2 al 14 giugno Giove vi aiuterà a organizzare un weekend con gite e film thriller.

Luna è in angolo benefico ed è possibile che sentiate il bisogno di smaltire le recenti fatiche. Un po’ di dissapori oggi con la persona che avete scelto ma niente di grave per i nati nella terza decade. Ascoltate un po’ della vostra musica preferita appena avete del tempo libero.

Giornata gioiosa e armonica per voi. Avete sempre il pallino per l’intesa e la complicità con la persona amata, specialmente se siete nati dal 24 al 27 luglio. Trovate un po’ di tempo ricreativo, magari organizzando qualche escursione.

Siete un po’ stanchi per via di un Sole rallentato se nati ad agosto. Curate un po’ di più la vostra parte emotiva come suggerisce Plutone ai nati a settembre. Rilassatevi escludendo per un po’ la routine.

Saturno vi porterà armonia familiare e Luna un riposo notturno ritemprante. I nati dal 19 al 23 ottobre vi daranno la possibilità di attivarvi per il benessere della persona amata, mentre Giove vi aiuterà a prendere la decisione giusta su un investimento.

Ascesa personale e pubblica che procede con grande attenzione e bontà grazie a Plutone. Nettuno vi donerà la ricetta per stare tranquilli e sereni in fase di coppia, mentre i nati dal 16 al 22 novembre potranno tesaurizzare le risorse lavorative.

Momento in cui Venere vi sorride molto convintamente e nel quale una nuova fiamma vi invade il cuore se nati nella seconda decade. Oltre a Venere anche Saturno vi aiuterà in questo ma i nati nella terza decade facciano attenzione perché Nettuno è contrario. Giove vi aiuta a gestire il denaro.

Mercurio vi porta un po’ di calma e relax così come Saturno se nati dal 10 al 12 gennaio. Sole e Mercurio vi danno manforte in amore se nati nella terza decade, mentre i nati dal 9 al 13 gennaio potranno gestire abilmente le loro risorse monetarie.

Giornata particolarmente vivace grazie a Giove che porta benessere e ottimismo. Sole, Nettuno e Mercurio sono tutti in angolo benefico e vi portano fascino e attenzione, Urano però potrebbe non favorirvi tantissimo in amore se nati nella seconda decade. I nati dal 28 al 31 gennaio non si facciano prendere troppo la mano dai soldi.

Fase di moderata negatività con Sole, Mercurio e Nettuno che però sono ospitati trionfalmente dal vostro segno. Dolcezza e capacità di contatto sono le vostre doti principali in amore se nati dal 25 al 28 febbraio e dal 17 al 20 marzo. I nati dal 9 al 12 marzo potranno dedicarsi a musica, cinema o danza per il loro tempo libero.