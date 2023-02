Oroscopo del giorno, le previsioni del 26 febbraio segno per segno

Quadro celeste positivo con Mercurio che vi rende molto esaltanti. Qualcuno è rimasto conquistato dal vostro fascino e potreste quindi trovare un amore inaspettato proprio oggi. Urano vi farà raccogliere risultati lavorativi con grande facilità.

Fatevi prendere dalla voglia di ginnastica e non procrastinate! Venere continua a darvi manforte nella relazione di coppia se nati dal 23 al 27 aprile. Sistemate anche una questione economica che vi aveva dato qualche filo da torcere.

Urano è ancora benefico e favorisce oggi la vostra praticità se nati nella seconda decade. Sole vi farà attenzionare molto fortemente dalla persona amata se nati dal 27 maggio al 5 giugno. Se lavorate pure di domenica Mercurio vi darà energie necessarie, specie ai nati nella seconda decade.

La famiglia occupa gran parte dei vostri pensieri oggi, con Sole in angolo benefico e protettivo. Venere e Giove vi contrastano un po’ in amore portando qualche stop forzato, mentre i nati nella seconda decade potranno contare su perseveranza e spirito di collaborazione.

Non vi manca la capacità di leggere oltre le apparenze: questo oggi vi favorirà se nati dal 17 al 20 agosto. Giornata gioiosa con la vostra dolce metà, mentre a lavoro sarete un po’ obbligati a fare maretta oggi ma tutto si concluderà bene, specie per i nati della prima decade.

Marte è ancora imbronciato e non vi promette una giornata di grande comfort. Se siete single, Urano e Plutone vi invitano all’avventura pura e semplice, mentre se anche oggi lavorate questi stessi pianeti saranno i vostri paladini.

Configurazione armonica oggi per questa domenica. Nella vita di coppia non mancherà una forte componente di ardore erotico. Siete liberi professionisti e lavorate anche oggi? Mercurio non vi farà pesare la fatica.

Grandi movimenti oggi e per nulla improbabili. In amore una nuova fiamma si fa strada in voi se nati dal 9 al 14 novembre, mentre a lavoro i nati a novembre avranno Plutone al loro fianco.

Sole e Nettuno sono un po’ corrucciati così come pure Marte. Saturno e Mercurio invece sono molto felici se nati dal 6 al 13 dicembre. I single avranno Saturno al loro fianco ma dovranno essere prudenti nelle mosse da compiere. Se nati dal 3 al 9 dicembre portate pazienza per una domenica lavorativa un po’ pesante.

Clima particolarmente scanzonato in famiglia e questo non vi dispiace. Plutone splende infatti per i nati dal 17 al 20 gennaio, mentre in amore mostrerete dedizione e affettività verso il vostro partner. Infine, in ufficio non vi stancherete troppo.

Cielo vivace oggi con Giove che vi rende sbarazzini se nati dal 14 al 18 febbraio. Siete totalmente conquistati da una persona che ritenete essere l’amore della vostra vita, specie se nati dal 24 al 29 gennaio. Lavorativamente parlando quasi totale assenza di fatica oggi.

Giornata con Nettuno e Sole davvero splendidi, così come Venere. Serata in intimità con la vostra dolce metà, mentre se lavorate pure oggi dovrete sforzarvi un po’ non tanto fisicamente quanto mentalmente.