Altri highlander dal punto di vista della conservazione sono la pasta e il riso, che si possono mangiare anche un anno dopo la data di scadenza indicata sulla confezione. Non contenendo acqua, infatti, questi prodotti, se conservati adeguatamente, chiusi ermeticamente, al chiuso e in un luogo non umido, non possono sviluppare microbi o batteri. Le famose "farfalline" che si possono sviluppare, sono quasi sempre causate dallo sporco nelle dispense, non dal prodotto in sé