Oroscopo del 4 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Sole è armonico così come Venere e Saturno ma Mercurio e Plutone vi contrastano. In amore cercate di non trascurare la persona al vostro fianco perché Mercurio è contrario e potrebbe frenarvi. Oggi vi dedicate alla visione di un bel film, magari il mitico “Sentieri selvaggi”.

Nettuno e Plutone favoriscono armonia e riposso se nati nella terza decade. Plutone vi rende lungimiranti in amore se nati dal 16 al 20 maggio. Il film giusto per oggi potrebbe essere “The Marigold Hotel”, con la Toro Judi Dench.

Giornata con svariate possibilità di movimento e con salute fisica e mentale grazie a Giove e Sole. Luna è favorevole ma oggi non siete particolarmente caldi dal punto di vista emotivo. Meglio rifugiarsi in un bel film come “1855 – La prima grande rapina al treno”, con Sean Connery.

Giove è dissonante e porta piccoli incidenti oltre che una negatività globale con il sostegno di Mercurio e Plutone. Non fate progetti impegnativi in amore oggi perché potreste non portarli a termine. Il film per oggi potrebbe essere “Indovina chi viene a cena?”, un grande cult.

Momento positivo per voi grazie a Giove e Luna se nati dal 15 al 23 agosto. In amore Saturno continua a osteggiarvi ma lo fa solo per mettervi alla prova. “La mia africa” è il film consigliato per oggi, anche perché nel cast c’è il Leone Robert Redford.

Mercurio, Urano e Plutone vi sostengono nonostante Venere e Nettuno contrari. Calore affettivo e slancio erotico oggi per voi, mentre sotto il profilo cinematografico il classico “Matrix” è sempre la scelta giusta. Protagonista Keanu Reeves, attore del vostro segno.

Saturno sorride e vi dà leggerezza di tocco oltre che umorismo se nati nella seconda decade. Se siete single potrete riuscire dove molti hanno fallito e trovare l’amore. Il film consigliato per oggi è “Ascensore per il patibolo” del 1958.

Sole e Urano sono nemici oggi ma Plutone aiuta i nati nella terza decade. Venere, Nettuno, Mercurio e Plutone sono tutti favorevoli in amore. Che film guardare oggi? Il consiglio è “Che fine ha fatto Baby Jane”, thriller del 1962.

Saturno vi rende volitivi e grintosi oggi se nati dal 15 al 20 dicembre. Plutone, Sole e Mercurio vi danno pazienza e capacità di ascolto nel rapporto di coppia. “Sette anni in Tibet” con il Sagittario Brad Pitt è il film che potreste guardare oggi.

Clima di perfetta armonia amicale e familiare oggi, così come Venere, Nettuno, Plutone e Mercurio portano allegri e stabilità in amore. Il film per oggi è “Solo chi cade può risorgere” con il Capricorno Humphrey Bogart.

Saturno è molto positivo per i nati nella terza decade e Sole vi dà uno stato di salute tonico. Se siete single Nettuno vi aiuterà a trovare una persona con cui condividere momenti felici. Il film giusto per oggi può essere “Il colore dei soldi” del 1986 con l’Acquario Paul Newman.

Giove, Nettuno e Venere sono tutti armonici. I vostri sentimenti stanno cominciando a diventare forti e sinceri per una persona incontrata tempo fa. Il film consigliato è “Improvvisamente l’estate scorsa” con Elisabeth Taylor rappresentante del vostro segno.