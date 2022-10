Oroscopo del giorno, le previsioni del 17 ottobre segno per segno

Fisico asciutto e muscolatura tonica oggi con il cielo che vi darà nuove e grandi opportunità. Se nati nella terza decade Plutone sarà un po’ negativo in amore. Se invece siete liberi professionisti avrete lo stimolo di migliorarvi costantemente, in caso di nascita nella prima decade.

Urano, Plutone e Nettuno si coalizzano per favorirvi, specie se nati tra il 7 e il 14 maggio. Nettuno apre a moderazione e imparzialità, così come Urano risulta molto favorevole alla creazione di una stessa lunghezza d’onda con il partner. Giove vi favorirà a lavoro se nati nella prima decade.

Se nati nella terza decade fronteggerete ancora l’aspetto negativo di Nettuno. Non affaticate troppo il vostro fisico se nati dal 5 al 10 giugno, peraltro. In amore Venere, Luna, Marte e Sole sono molto positivi, mentre a lavoro ci sarà Saturno al vostro fianco.

Urano e Nettuno vi sostengono provvedendo a facilitarvi la vita malgrado Plutone e Giove contrari per i nati in prima e terza decade. Se nati dal 9 al 15 luglio Venere metterà alla prova un po’ di amori nati di recente. A lavoro Nettuno è molto positivo ma vi impedisce anche spese folli se nati a giugno.

Sole è favorevolissimo oggi e vi fa da guida durante la giornata. Insieme a Venere peraltro crea una grande armonia in amore, con Urano però in orbita dissonante per quanto concerne il lavoro per i nati nella seconda decade.

Clima di generale allegria oggi grazie a un bel Marte. Plutone vi farà sciogliere alcuni dubbi d’amore, mentre Plutone creerà ottime situazioni lavorative se nati dal 16 al 21 settembre.

Venere vi indica la strada per un periodo che si preannuncia d’oro. Sole e Mercurio sono benefici in amore per i nati dal 30 settembre al 7 ottobre. Anche i single verranno favoriti se nati dal 13 al 22 ottobre. Mercurio inoltre vi dona rapporti garbati con i colleghi di lavoro.

Mercurio e Plutone vi sorreggono se appartenete a seconda e terza decade, portando scherzi e dialogo aperto in amicizia e in famiglia. Nettuno alimenta il vostro essere tenebrosi in amore se nati dal 13 al 17 novembre. A lavoro vi svincolate dalla definizione di segno egoista e diffidente dando una mano ai colleghi.

Giornata molto positiva grazie a Saturno, Venere, Giove e Mercurio. Saturno vi rende anche più amabili del solito oggi, specie se nati nella terza decade. Ancora Saturno, infine, è molto positivo a lavoro per i nati a novembre.

Urano vi regala una giornata soddisfacente sotto ogni punto di vista con Venere, Sole e Mercurio ma anche Luna e Giove che vi spalleggiano a prescindere. In amore però Luna e Venere sono un po’ negative per i nati dal 30 dicembre al 4 gennaio. Saturno invece vi renderà disinvolti e capaci a lavoro.

Urano vi contrasta un po’ se nati nella seconda decade ma Sole, Mercurio e Venere vi rilassano in generale. Momento sì in amore specialmente se siete alla ricerca dell’anima gemella. Saturno e Nettuno sono le vostre stelle fidate a lavoro.

Luna e Giova aumentano la vostra voglia di vivere. Urano benevolo vi regala un autunno di soddisfazioni affettive, mentre a lavoro sarete in grado di mostrare empatia verso un collega in difficoltà se nati nella terza decade, grazie a Nettuno.