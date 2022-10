Oroscopo del 16 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 16 ottobre.

Marte accende gli entusiasmi se nati nella terza decade, così come anche Nettuno che porta leggerezza e allegria. Saturno vi invita a non esprimere i vostri sentimenti in modo impulsivo o ardente. Urano vi aiuta a risolvere con diplomazia alcune problematiche di lavoro.

Giornata che vi vede pimpanti e fortunati anche grazie a Nettuno benefico per i nati nella seconda decade. Dimostrate grande solidità affettiva in amore e, se lavorate anche oggi e siete nati dal 5 al 12 maggio, saprete trasmettere ottimi messaggi ai vostri colleghi.

Marte è ben disposto verso i nati nella terza decade così come Saturno, Venere e Mercurio. Se siete nati a giugno Mercurio e Venere vi daranno enorme sex-appeal, a lavoro inoltre Marte vi farà gestire una situazione molto complicata.

Venere, Giove, Plutone e Mercurio ma anche Sole sono un po’ capricciosi, Luna invece cerca di mettere le cose a posto. Infatti Luna e Urano sono molto positivi in amore e vi daranno notevole iniziativa erotica. Giove vi pungola a essere più esigenti e ambiziosi a lavoro.

Marte accende il vostro entusiasmo anche se Luna vi invita a non strafare. Romanticismo e atmosfere uniche oggi regalate da Sole in amore. Luna invece vi suggerisce prudenza anche a lavoro.

Pazienza e cuore le qualità necessarie oggi, anche perché Nettuno è contrario per i nati nella seconda decade. Siete riservati e prudenti anche in amore grazie a Luna e Venere, con Luna che peraltro favorirà anche i lavoratori della terza decade.

Venere vi spalleggia anche se Plutone è contrario per i nati tra il 16 e il 20 ottobre. Saturno e Venere sono molto armonici in amore se nati in seconda o terza decade, nonostante Giove sia dissonante per i single. Siete seri e diligenti a lavoro: prima o poi questo porterà i suoi frutti.

Una scena astrale molto favorevole per voi oggi con Nettuno e Plutone che, per esempio, risultano molto romantici e favoriscono i single e le coppie di seconda e terza decade. Plutone vi stimola a realizzare sempre di più in ambito lavorativo.

Sole alza il vostro livello di intelligenza se nati nella seconda decade, nonostante qualche lieve diffidenza. Venere è positiva per i nati dal 2 al 9 dicembre e vi regala un grande slancio erotico. Se nati nella seconda decade, Mercurio vi farà primeggiare in ufficio.

Urano e Plutone sono i vostri paladini oggi, così come Giove favorisce i nati a dicembre. Urano è positivo anche in amore e vi darà un’affettività coinvolgente e sincera. Non vi fermate con il lavoro anche oggi se nati dal 15 al 20 gennaio.

Marte è in splendida posizione e vi darà una grande iniezione di fiducia, stimolando in particolare i nati nella terza decade anche nello sport. Sole vi aiuta a essere in perfetta sintonia con il partner se nati a febbraio. A lavoro sarete determinati ed efficienti se nati nella terza decade.

Plutone, Nettuno e Luna sono vostri alleati oggi, così come Saturno. Oggi grande calore familiare ma pure un eros importante per i nati in marzo regalato da Nettuno. Urano vi fornisce grandi impulsi di estro a lavoro.