Oroscopo del 10 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 10 ottobre.

Giove è in angolo favorevole e vi rende solari, generosi e sinceri. Solo Plutone può spuntare alcune frecce del vostro arco se nati dal 16 al 18 aprile. Sarete esplosivi e vitali anche in amore grazie a Urano, mentre se siete liberi professionisti affrontate la giornata con entusiasmo nel caso in cui siate nati a marzo.

Plutone, Urano e Nettuno sono tutti favorevoli a livello familiare, patrimoniale e domestico. Nettuno in particolare si fa notare molto in amore se nati dal 9 al 12 maggio. Siete liberi professionisti? Affronterete gli impegni con spirito operoso.

Luna e Venere vi sorridono e vi danno anche una buona forma fisica, insieme a Marte. Siete sensibili e attenti verso la persona amata sempre grazie a Marte, questo se nati dal 9 al 14 giugno. Oggi vi prendete una giornata di totale relax: niente lavoro!

Luna vi dona sensibilità e intuito ma anche buonumore se fate parte della terza decade. Recuperate un po’ di terreno in amore dopo una giornata un po’ faticosa ieri. Se avete abbracciato la libera professione Urano e Luna ma anche Nettuno rendono la vostra creatività in pieno fermento.

Oggi avrete molto il desiderio di uscire, conoscere gente nuova: arriva soprattutto dagli attivi Sole e Venere ma anche da Marte. Urano è un po’ dissonante in amore e non aiuta molto la comunicazione. Sempre Marte vi aiuterà a prendere una decisione forte a lavoro se nati dal 6 al 15 agosto.

Urano e Plutone sono vostri grandi sostenitori oggi. Il partner invoca però più affetto e attenzione a negarglielo se nati nelle prime due decadi. Siete persone molto votate al risparmio ma oggi concedetevi qualche strappo alla regola.

Cielo luminoso, anche se in famiglia può esserci una fase di confronto. Il vostro temperamento conciliante vi aiuta a superare un momento di impasse con il vostro partner, anche grazie a Venere. Mercurio vi dà possibilità economiche buonissime se nati dal 23 al 28 settembre.

Urano vi guarda con una certa diffidenza se nati nella seconda decade ma Plutone, Nettuno e Venere mettono a posto le cose. Se siete single Saturno sarà un po’ contrastante ma Nettuno positivo. A lavoro rispondete con ironia e sorrisi se i vostri capi vi strapazzano.

Giove e Sole vi sono amici e donano spensieratezza e calore umano. Saturno promuove gli interessi sportivi se nati nella terza decade, mentre Sole e Venere vi spalleggiano in amore. Sole peraltro vi renderà soddisfatti e realizzati intimamente.

Plutone vi rende creativi e portati al comando se nati dal 17 al 20 gennaio. Urano e Mercurio vi sostengono in amore sia per le relazioni di lunga durata che per quelle appena emerse. Siete molto parsimoniosi ma Nettuno vi dona la gioia di acquistare alcune cose belle.

Venere, Sole e Marte sono in aspetto felice oggi se nati nella seconda decade. Marte è molto positivo in fatto di eros, così come anche Venere si fa notare sentimentalmente. I nati nella terza decade saggeranno le abilità di un nuovo capo lavorativo.

Aria di rinnovamento generale con Urano in posizione felice. Luna fa innalzare il livello di desiderio, gioia e conforto, mentre Giove potrebbe innalzare troppo gli entusiasmi per quanto concerne le spese.