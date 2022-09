Oroscopo del 22 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Tenete per il momento nel cassetto i vostri progetti futuri, sia lavorativi che di vita. Il vostro spirito indomito, ma razionale, vi permette di ripensarli con più coerenza. In amore speciali tenerezze col partner se siete in una relazione di lungo corso e se appartenete alla terza decade. Sul lavoro la Luna vi invita a stare un po' per conto vostro, specie se siete nati dal 9 al 13 di aprile.

Saturno ostile fa insorgere qualche lieve stanchezza nel gestire i rapporti familiari e affettivi in genere. Urano, Nettuno e Plutone contribuiscono però a rassodare le sicurezze economiche. Oggi l'energia erotica è alle stelle: Urano vi favorisce se cercate fugaci divertimenti o soddisfacenti evasioni. Attenzione sul lavoro: vi sentite svogliati e poco efficienti.

Profilo planetario con favori celesti per voi cospicui: vi si prepara una giornata di serenità, con varie sorprese. Questioni familiari e di carattere economico, però, vi pongono nel ruolo di arbitri. In amore, grazie a Mercurio, sarete favoriti nei flirt e nella capacità di raggiungere una bella intesa mentale col partner. Sul lavoro attenzione ai fraintendimenti.

Fate attenzione a mantenere la calma in famiglia, specie se siete genitori, oppure se vivete in casa come figli. In amore Giove, Plutone e Mercurio contrastanti, vi invitano a non fare passi più lunghi delle vostre gambe. Sul lavoro c'è aria di cambiamento, specie se siete nati nella terza decade, ma per ora tutto è bloccato. Sappiate pazientare.

Oggi sono favoriti gli scambi sociali e i rapporti interpersonali. In amore i single scoprono di piacere a qualcuno che non avrebbero mai immaginato potesse interessarsi a loro. Sul lavoro i pianeti progettano di farvi arrivare in alto nella scala del successo professionale, specie se festeggiate il vostro compleanno dal 9 al 13 di agosto.

Un clima di pace in linea generale concilia la vostra tipica tendenza alla quiete. Vi sentite in ottima forma e godete di un'ottima intesa con l'ambiente familiare. Potrete trascorrere momenti di vera magia con il vostro amore, mentre conquiste strepitose attengono i single. Sul lavoro si prevedono introiti, specie se siete nati a settembre.

La negatività di Plutone può darvi qualche seccatura, forse avete trascurato famiglia, figli o amici. Baciati da Venere, vi gustate esaltanti momenti di unione col partner. Se siete single non vi fate sfuggire possibili corteggiatori. Sul lavoro, con Mercurio al vostro fianco, se appartenete alla prima decade ogni mossa che fate è indovinata.

Oggi viene fuori il vostro carattere un po' pungente: fate attenzione a non esprimere, sia pure con umorismo, i vostri veri pensieri. In amore, con Venere il lato sentimentale può prendere il sopravvento su quello passionale, assicuratevi di essere sintonizzati anche sulle esigenze del partner. Sul lavoro siete vere e proprie macchine e riuscite dove altri hanno fallito.

Esordio di una giornata vivace e positiva che dà inizio a una fase astrologica tra le più fortunate dell’anno. Luna e Giove bendisposti, vi rendono oggi irresistibili, sia che siate single o accasati. Sul lavoro un team di pianeti facilita la vostra attività rendendovi abili programmatori dei passi che farete in futuro.

Mercurio contrario per la prima decade pone saggi stop ad alcune vostre iniziative che restano al momento congelate. Venere, se appartenete alla terza decade, vi rende energici, tonici e scattanti. In amore ritrovate piena sintonia con la persona che avete accanto, e l'eros è alle stelle. Sul lavoro oggi c'è da faticare, ma a breve la Luna positiva vi porterà la giusta nota di spensieratezza.

La nuova giornata vi trova radiosi e al massimo della vostra simpatia. Solo se siete nati nella seconda decade potreste apparire un po' più nervosi e poco flessibili nei rapporti. In coppia vi godrete interessi culturali di buon livello, come cinema d’autore e letteratura. Sul lavoro vi attivate in nuove realtà e moduli espressivi diversi, specie se avete abbracciato la libera professione.

Le vostre personali vocazioni e inclinazioni sono in pieno sviluppo: siete in un momento propizio per tirar fuori i vostri talenti. Grazie a Giove oggi potrete riuscire a mettere le basi di un rapporto solido e sentimentalmente appagante. Sul lavoro riuscite a imporvi con un collega che tenta di scaricare su di voi impegni di lavoro che non vi competono.