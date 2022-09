Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 settembre

Una comitiva di pianeti in segni propizi è pronta per quest’oggi a darvi il carburante giusto per continuare a correre e tagliare traguardi arrivando sempre per primi. Qualsiasi cosa organizziate avrete la possibilità di vedere esiti fortunati con le persone che vi siete scelte.

Un bel Plutone in ottimo aspetto dal segno del Capricorno stimola una lucida visione della realtà, utilissima per vedere quali sono gli elementi a favore e quali contro, in ogni situazione. E questo sarà particolarmente essenziale per capire, moderare o limitare eventuali mete che, per il momento, non si possono raggiungere.

Orizzonte celeste decisamente positivo, specie se siete della seconda decade del vostro segno. Alcune situazioni dei giorni scorsi che si erano mostrate caotiche o incerte si sbloccano o trovano una soluzione inaspettata, come per incanto.

Evviva, Venere è positiva per il vostro segno dalla Vergine! E vi si aggiunge oggi il Sole, ospitato felicemente sempre nel sesto segno: insieme vi consentono di procedere con maggiore ottimismo in ogni settore della vostra vita.

Un grande slancio vitale vi caratterizza, con il pianeta vostro nume tutelare, il Sole, in moderata posizione dal segno della Vergine, specie se appartenete alla seconda decade del Leone. Ritornate ad essere dei grandi trascinatori, organizzando per amici e per la famiglia ritrovi e convivi in cui la noia sarà bandita.

La stabile presenza di Mercurio, vostro pianeta guida, dio dell’intelligenza e dell’arguzia, ospitato nel segno buon vicino della Bilancia, vi rende lucidi, attenti a ogni dettaglio del circostante. E non vi fa mai mancare quel tocco di umorismo che tanto vi conquista le simpatie del prossimo.

I moti celesti predispongono un giorno eccellente con Venere nel segno buon vicino della Vergine e Mercurio nel vostro segno. Questo team celeste darà un buon augurio a tutte le vostre iniziative che fioriranno quest’oggi.

Una scena astrologica promettente vi stimola a tirare fuori le vostre risorse segrete e a sapervi adattare al fluire degli eventi. Venere, Nettuno e Mercurio, tutte forze planetarie di rinnovamento, di flessibilità e lucida comprensione globale, sono infatti i talenti su cui potrete fare riferimento.

Sostenuti da una esuberante Giove, riuscite a svolgere tutte le vostre attività con il consueto dinamismo. E sarà con il contributo anche della Luna quest’oggi che raccoglierete approvazioni e consensi.

Fase astrologica di metà settembre che vi vede brillare della vostra condizione migliore per via di diverse e stabili posizioni che oggi vi sorridono. Urano, Venere, Sole e Nettuno in particolare, in ottimo aspetto, vi invitano a prolungare la vita di movimento e d'azione che avete tenuto durante le ultime vacanze.

Si apre una giornata mediamente faticosa per voi, con il vostro nume tutelare, Urano, nel segno del Toro, tecnicamente in angolo contrario al segno dell’Aquario. Per fortuna Giove nel segno amico dell’Ariete, vi consente di afferrare chance in ogni campo, specialmente in quello legato ai rapporti delle alleanze costruttive.

Avete davanti una giornata fortunata! Nettuno naviga in congiunzione nelle vostre dolci acque coadiuvato oggi da Plutone e da Urano. La situazione, sia nel privato che in campo pratico – attivo, sarà dunque notevolmente facilitata e, per voi, gestibile su tutti i fronti.