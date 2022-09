Oroscopo del 9 settembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Profilo planetario mediamente positivo questa giornata, dato il trovarsi di Mercurio e Plutone non troppo benefici per il vostro segno, dai segni nemici amatissimi della Bilancia e del Capricorno. Rinforzate la vostra grinta, la forza fisica e mentale, l'energia sessuale che un luminoso aspetto di Giove Ariete e Saturno in Aquario vi offrono.

L'orizzonte che avete di fronte per questa giornata è abbastanza promettente e vede il vostro nume tutelare, Saturno, che occupa il segno vostro nemico amatissimo dell’Aquario, mentre Luna, Nettuno, Plutone, Sole e Venere sono tutti in ottima posizione. Saturno pone qualche ostacolo nei rapporti interpersonali.

Quadro astrale di questa giornata di settembre che si apre con Saturno positivo (in transito nel segno dell’Aquario) che vi aiuta a risolvere o minimizzare alcune noie presenti nel quotidiano. A contrastarvi ci sta un "pezzo da novanta" del calibro di Nettuno, dal segno d’Acqua dei Pesci in special modo se appartenete alla terza decade e per chi di voi abbia questioni in sospeso di ogni tipo.

Astri che alternano i loro favori su di voi. Mercurio è ospitato nel segno a voi ostile della Bilancia. L’umore può subire alti e bassi, non sempre riuscirete a tenere il controllo delle situazioni, ma la vostra adattabilità avrà poi la meglio.

Siete sotto il manto protettivo oggi del Sole e di Venere in Vergine e la guida raziocinante di Mercurio, tutti in felice passaggio per il vostro segno, specie se festeggiate il vostro compleanno in agosto. Famiglia, amici, affetti solidi sono attorno a voi e vi sostengono con autentica dedizione.

Una grande energia vi tiene in movimento come vuole il bell’Urano ospitato nel segno amico e infaticabile del Toro. Ma è non solo questo pianeta a infondervi energia.

Cielo ottimale con il pianeta vostro nume tutelare, Saturno, in angolo favorevole dal segno amico dell’Aquario che vi può rendere molto lucidi e razionali, specie nei rapporti familiari, con i figli, oppure con i genitori. Mercurio, in congiunzione nel vostro segno continua a inviarvi aspetti benefici, facendo sì che la fortuna e la coerenza razionale accompagnino sempre le vostre scelte.

La giornata si apre brillantemente con Plutone, vostro signore ideale, in eccellente aspetto dal segno amico del Capricorno a darvi intuizioni quasi magiche e capacità di farvi capire da chi vi è attorno, soprattutto dalle persone che vi vogliono bene. In mattinata il vostro pianeta governatore, Mercurio, ospitato nel segno amico della Bilancia, può spingere alla necessità di ritrovare una sintonia più forte con l'ambiente.

I pianeti si occupano di dar risalto alla vostra classe, alla signorilità, al piacere di essere al centro dell'attenzione. Mercurio in Bilancia sommato a Giove, positivo dal segno buon amico dell’Ariete, illuminano il vostro look, rendendovi perfetti in ogni situazione vi muoverete.

Un profilo astrale che si presenta attivistico ma, a tratti, anche abbastanza faticoso può caratterizzare questa giornata di settembre. Le soddisfazioni, tuttavia non vi mancheranno.

Momento di vera “grazia astrologica” per molti di voi Acquari, specie se appartenete alla prima decade del vostro segno. Marte negli amici Gemelli vi dona la possibilità di riuscire a rimanere saldamente in sella.

Giove e Nettuno vi sostengono: il primo dal buon vicino Ariete, il secondo nel vostro segno e specie se appartenete alla terza decade. Procedete sicuri di tagliare traguardi che non speravate di raggiungere.