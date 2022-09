Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 2 settembre

Configurazione abbastanza fortunata in cui diversi pianeti Venere, Giove, Saturno, Urano e Nettuno, portano tutti l’acqua al vostro mulino. Le vostre qualità migliori, come la solarità, l’altruismo, la lungimiranza sono messe in evidenza dagli ottimi transiti planetari odierni.

Scena dei transiti indubbiamente molto promettente per voi. Un gruppo di pianeti benefici, Plutone e Nettuno in particolare se siete nati in maggio, vi è accanto, facendovi giocare e con disinvoltura alcune partite che si rivelano tutt’altro che facili.

Volta celeste rischiarata da diverse positività che vi illuminano il cuore e lo spirito. Malgrado qualche dissonanza qua e là, è una giornata particolarmente gioiosa e soddisfacente, sotto tutti i punti di vista.

Gioco dei moti planetari discreto, anche se alcune contrarietà persistono. La vostra tenacia, la capacità di tenere testa alle situazioni difficili, seguendo l’intuito quasi magico di cui lo Zodiaco vi ha dotati, sono i punti di forza del momento.

Una combinazione zodiacale benefica, con molti pianeti schierati per voi, vi apre questa giornata settembrina in modo molto produttivo. La vostra vita ha l’occasione di scorrere sui binari giusti e avanzare a passo sostenuto col favore degli astri.

Quadro planetario che vi vede in pole position per quanto riguarda la vita pratica e attiva, con il Sole a favorirvi; qualche difficoltà ve la pone invece Nettuno negli opposti Pesci. Sappiate gestire con attenzione la parte emotiva di voi stessi.

Un felice momento astrale esalta in voi sensibilità, intuito, ricettività. Il vostro carattere così versatile ha modo di esprimersi in modo agevole in campo sociale, settore in cui oggi mieterete considerevoli successi.

Configurazione planetaria abbastanza promettente accompagnati da una splendida Luna in congiunzione, testimoniando di una fase di “raccolto”, in senso materiale, affettivo, morale. Siete investiti da suggestioni e sensazioni che non sapete ben chiarire neanche a voi stessi.

Un quadro dei transiti planetari, come al solito ormai per voi da diverso tempo, trionfale. Solo pochi pianeti in Gemelli, Vergine e Pesci vi remano ancora contro, ma giusto per non aumentare le vostre quotazioni a livelli spropositati rispetto a tutti gli altri segni

Palcoscenico dei transiti piuttosto variegato. Vivete una fase di calma apparente e per certi versi di scorrimento sereno del quotidiano, anche se, dentro di voi, sentite ribollire tanti piani, progetti e sogni.

Progetto dei transiti odierni abbastanza positivo, con un cielo fondamentalmente sereno per voi, anche se alcune vostre intime inquietudini e incertezze possono ancora permanere.

Quadro planetario abbastanza discreto, dove si inseriscono soltanto alcune dissonanze dei pianeti veloci, ma solo con lo scopo di provocarvi, senza turbare un clima che si prefigura come particolarmente radioso.