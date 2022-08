Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 agosto segno per segno

Un trend favorevolissimo caratterizza questo vostro agosto che vi vede sempre al primo posto sul podio dei segni fortunati. Tanti i corpi celesti che tifano infatti per voi, consentendovi di mietere consistenti successi di qua e di là. In particolare è vostro astro scintillante e benevolo, Giove sempre nel vostro segno, a riscaldarvi il cuore con nuove emozioni e sempre tanti entusiasmi.

Lo Zodiaco vi sostiene oggi, facendovi diventare uno dei segni più fortunati del momento. Una forma fisica molto buona vi accompagna e fa vedere gli effetti positivi dell’eventuale, recente, momento di relax vacanziero.

Una dissonanza del Sole in Vergine e di Nettuno nei Pesci, specie se siete nati nella prima e terza decade gemellina, vi comporta oggi qualche momentaneo alzarsi e abbassarsi del tono e dell’umore. Sarà perché le vacanze sono finite o si avviano verso una conclusione, sarà ancora perché non siete ancora riusciti ad entrare pienamente nel ritmo di lavoro quotidiano, sta di fatto che la giornata non è di quelle particolarmente esaltanti per voi.

La seducente Luna oggi vi tiene il broncio se siete nati nella prima decade e può portarvi un altro giorno di piccoli contrattempi o addirittura malumori, specie nel settore familiare. Niente di grave, sia ben chiaro.

Benefico è l’influsso di Mercurio in Bilancia, che vi gratifica l’Io e vi fa lo spirito leggero. Si innalza il vostro calore umano, la generosità, la voglia di vivere con entusiasmo in questa giornata di fine mese.

Una splendida posizione del luminare maschile, diurno, connesso con l’attività, il Sole, ospitato nel vostro segno, vi assiste con tutta la sua positività. Nello stato della forma fisica si avverte la vostra classica robustezza, il tipico carattere roccioso di cui lo Zodiaco vi ha dotati.

Configurazione discreta, ma con qualche nube passeggera che il transito di Giove nel segno vostro nemico - amatissimo dell’Ariete, può provocarvi. Può essere che la vita familiare vi richieda presenza, impegno e dedizione e, voi in questo momento, non riuscite a essere sempre rispondenti a queste esigenze.

Quadro di questo nuovo giorno di fine agosto abbastanza discreto. Qualche perturbazione passeggera sul vostro cielo la fa arrivare Urano, rispettivamente nel segno a voi ostile del Toro e se siete nati nella seconda decade scorpionica.

Arriva un nuovo giorno fortunatissimo in cui Giove continua ad abitare nel segno amico dell’Ariete e vi produce entusiasmi a volontà, specie se siete nati nella prima decade. Si esalta la vostra generosità, la disponibilità a venire incontro agli altri, il tipico slancio di calore umano.

Un po’ di fatica in più vi arriva in questa nuova giornata di fine mese, tanto sul piano della vostra attività concreta, quanto su quello della quotidianità familiare e relazionale in genere. Urano, vostro nume tutelare, è sempre felicemente disposto per il vostro segno.

Scenario di fine agosto abbastanza sereno, confermata da ottime posizioni della Luna, di Giove, Mercurio, Nettuno, Plutone e Saturno che vi guardano di buon occhio dai segni vostri amici. La vostra natura a volte un po’ troppo razionale, riflessiva e pacata, viene riscaldata da una bella ventata di entusiasmo e dal contributo che vi viene da un ambiente altrettanto caloroso e luminosamente vitale.

Un magnifico aspetto di Saturno, Giove, Urano e di Nettuno, quest’ultimo ospitato proprio nel vostro segno, vi apre a una giornata particolarmente briosa con l’ambiente e in armonia con le vostre corde. La vita familiare si alimenta di un senso di partecipazione corale tra i conviventi.