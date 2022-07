Oroscopo del 15 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Marte vi dà grande slancio se festeggiate gli anni a marzo. Risolverete questioni importanti proprio come Varys de Il Trono di Spade, interpretato da Conleth Hill. Sole e Mercurio vi impongono di esserci a tutti i costi per il partner in amore. Ancora un po’ di pazienza a lavoro se nati nella terza decade.

Nettuno, Mercurio e Sole vi spalleggiano. Capite che la perfezione non esiste anche se la inseguite, come la maga Melisandre interpretata da Carice Anouk van Hauten. Nettuno e Mercurio vi impongono di adattarvi alla persona che avete a fianco. Il lavoro mostrerà tutte le vostre qualità.

Mercurio vi dona brillantezza mentale, fascino e simpatia se nati nella seconda decade. Ma anche lucidità e astuzia come il Tyrion Lannister di Peter Dinklage. Giornata amorosa in piena sintonia con il partner, a lavoro Marte è favorevole se nati nella prima decade.

Urano e Plutone vi sostengono con grande attenzione oggi. In amore, se nati dal 12 al 17 luglio, l’intuito vi consiglia di ritagliarvi spazi privati. Se nati dal 12 al 19 luglio, invece, a lavoro saranno molto favoriti gli artisti.

Giove, Venere, Mercurio e Sole tifano per voi e vi rendono indomiti e coraggiosi come Maisie Williams e la sua Arya Stark. Vibranti e coinvolgenti in amore oggi, a lavoro Giove favorirà i nati dal 26 al 31 luglio.

Vita familiare e amichevole in discesa oggi, con Plutone che vi favorisce insieme a Sole. Siete indistruttibili proprio come Jon Snow, il personaggio interpretato da Kit Harington. Sole e Mercurio vi favoriscono in amore, Nettuno invece a lavoro se nati nella terza decade.

Venere vi favorisce oggi dandovi sensibilità e intuito ma anche versatilità come Ygritte del Trono di Spade, interpretata da Rose Eleanor Leslie. In amore vi godete una nuova dimensione romantica, mentre Mercurio contrario vi darà un po’ di noia nella preparazione di esami.

Nettuno è propizio oggi malgrado alcuni piccoli stop. Plutone, Nettuno e Sole vi sostengono tutti in amore ma Luna, Saturno, Marte e Urano vi remano contro. Attenzione agli acquisti folli oggi!

Giove vi rende molto impavidi e coraggiosi come Jaime Lannister e il suo attore Nicolaj Coster-Waldau. La vostra sensibilità affettiva continua a crescere se nati nella terza decade. Venere e Nettuno vi pongono freni razionali nelle spese.

Giornata che vi vede in forma fisica eccellente grazie a Marte, anche se Giove, Mercurio e Sole sono contrari. Urano aumenta il vostro appeal erotico se nati dal 6 al 10 gennaio, Nettuno vi dà manforte nelle materie scientifiche.

Transiti un po’ dissonanti, specie Urano e Marte. Avete un po’ di difficoltà a integrare la parte emotiva con quella erotica in amore, con la Cersei Lannister di Lena Headey de Il Trono di Spade. Nettuno vi aiuterà in questo, mentre se nati nella seconda decade saprete gestire le spese con oculatezza.

Marte e Urano vi sostengono in famiglia se nati in prima e seconda decade. Mercurio e Sole vi danno un ottimo aspetto e vi rendono mansueti e soavi come Sir Jorah Mormont, interpretato da Ian Clen. Non chiedete a un amore ciò che non vi può dare, mentre occhi anche alle spese perché c’è il rischio di shopping selvaggio.