Oroscopo del 6 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Saturno e Sole sono benevoli e favoriscono il vostro successo, anche se Plutone è imbronciato per i nati dal 17 al 20 aprile. Giove vi consiglia di cambiare rotta in amore, mentre se svolgete un lavoro autonomo il vostro sponsor celeste sarà Urano.

Giornata molto positiva con Venere che vi favorisce. Nettuno continua a inviare influssi preziosi sul piano emotivo, così come Giove e Marte. Non vi fate coinvolgere da una provocazione ricevuta in ufficio e andate avanti per la vostra strada.

Giove e Marte ma anche Sole vi vogliono vivaci e brillanti. Sempre Giove vi darà maggiore intensità in amore se nati dal 21 al 29 maggio. Se fate una professione nell’ambito della comunicazione riuscirete a vincere diversi primati.

Nettuno, Urano, Venere e Luna fanno tutti il tifo per voi. In particolare Nettuno vi regala un momento fortemente positivo per i sentimenti se nati dal 13 al 17 luglio. Plutone è un po’ dissonante oggi in ufficio.

Giove e Marte vi preparano a una giornata radiosa se nati dal 4 al 9 agosto. Venere è dissonante e rafforza la voglia di stabilità e di rapporti durevoli. Sole vi dà invece enorme lucidità a lavoro.

Venere, Plutone e Urano vi sostengono anche se Nettuno porterà alti e bassi nel tono e nell’umore. La persona che avete accanto vi chiede una maggiore partecipazione emotiva, a lavoro dovrete dimostrare che la vostra pacatezza non è sintomo di pigrizia.

Sarete espansivi e solari oggi grazie a Sole e Saturno, specie se nati dal 13 al 17 ottobre. Il vero amore si nasconde più vicino di quanto voi possiate immaginare! A lavoro i capi vi attesteranno la loro stima se nati dal 4 al 10 ottobre.

Plutone e Nettuno vi aiutano molto nel quotidiano e in famiglia. Momento sì per i sentimenti se nati dal 23 al 26 ottobre. Plutone spianerà i vostri passi in tal senso, mentre Nettuno vi apre alla possibilità di investire alcuni soldi in un’abitazione.

Alti e bassi oggi con Sole tecnicamente dissonante e Nettuno sfavorevole in amore, anche se Saturno prova a mettere una pezza se nati dal 12 al 16 dicembre. Attenti a ogni piccolo dettaglio del lavoro, cercate sempre la perfezione.

Luna vi dà la capacità enorme di sintonizzarvi con gli altri. Nettuno è benefico in amore se nati dal 12 al 14 gennaio mentre Giove è ancora in posizione dissonante insieme a Marte per ciò che concerne le attività lavorative.

Marte e Giove vi danno grinta e capacità di tenere il polso. Luna è un po’ dissonante nella vita affettiva così come Venere e Urano se nati nella seconda decade. Marte e Saturno vi fanno essere i primi a lavoro.

Luna e Sole vi guardano imbronciati ma solo come stimolo. Venere, Mercurio e Urano vi obbligano a fare scelte sentimentali di lungo respiro se nati nella seconda decade. Marte è positivo e favorisce i lavoratori artistici se nati nella prima decade.