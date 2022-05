Oroscopo del 5 maggio, scopri cosa ti riservano gli astri

Venere, Saturno e Mercurio fanno tutti il tifo per voi. La persona che vi è accanto ha il pregio di farsi riscoprire senza richieste esagerate grazie a Mercurio. Urano vi rende dinamici in ufficio anche se Plutone è contrario per i nati dal 26 al 29 marzo.

Sole, Venere, Urano, Plutone, Marte, Giove e Nettuno vi sostengono tutti. Anche Luna vi configura una bella giornata con buone condizioni di salute. Legami emotivi e attrazioni erotiche notevoli grazie a Plutone e Marte in angolo armonico. A lavoro invece Plutone, Nettuno e Sole vi daranno le giuste risorse.

Mercurio vi sorregge così come anche Venere vi protegge da disturbi stagionali se nati nella prima decade. Diverse possibilità sentimentali si stanno per schiudere, mentre a lavoro Mercurio vi fa meglio comprendere la vostra direzione attuale.

Luna, Urano e Sole vi danno ottimo tono e umore. Esprimete una natura romantica e dolce con la vostra persona specie se nati dal 12 al 18 luglio. Ci sono necessità di spostamenti a lavoro ma almeno guadagnerete di più.

Mercurio e Venere sono i vostri padrini oggi e vi daranno ottimismo e un po’ di fortuna nonostante Sole disarmonico. Se siete single Mercurio vi fa brillare mentre a lavoro, se avete abbracciato la libera professione e festeggiate gli anni dal 18 al 22 agosto, sarete molto stimolati a fare mosse vincenti.

Urano vi riempie di interessi e voglia di fare. Vi entusiasmate anche dopo aver conosciuto una persona nuova grazie a Luna, Sole, Urano e Plutone. Vi orientate a conservare più che a rischiare in ufficio.

Venere vi prospetta un po’ di alti e bassi. Luna stimola invece sfide se nati nella prima decade. Mercurio vi fa ricercare i vostri spazi di libertà a livello relazionale mentre a lavoro vi scrollerete di dosso alcune incombenze se nati tra il 9 e il 15 ottobre.

Luna, Giove, Marte, Nettuno e Plutone vi creano interessi se nati dal 7 al 15 novembre. Ascoltate le pulsioni dei vostri sensi e non fallirete nel rapporto di coppia. A lavoro invece gli astri consigliano di usare i vostri risparmi con oculatezza.

Siete un po’ affaticati oggi se nati nella terza decade. Mercurio è disarmonico in amore e può portare qualche contrasto nella coppia. Saturno è invece il vostro asso nella manica a lavoro se nati nella terza decade.

Urano, Sole, Marte e Giove sono molto belli così come Nettuno e Plutone, solo Venere vi rema contro se nati a dicembre. Se siete nati tra il 13 e il 17 gennaio riceverete grandi sorprese erotiche e sentimentali, mentre a lavoro Nettuno e Plutone vi gratificano con onori e stima.

Mercurio, Saturno, Marte e Venere sono tutti dalla vostra parte. Venere e Saturno vi inviano grande slancio in amore se nati nella prima e nella terza decade. In campo professionale Saturno sarà il regista di tante novità.

Luna stimola alcuni lati interiori del vostro carattere per una ricerca emotiva, così come anche Nettuno. Se festeggiate gli anni dal 15 al 18 marzo Plutone vi assiste nel donarvi sicurezza sentimentale in voi stessi. Mare calmo lavorativamente parlando: avrete tempo per programmare.