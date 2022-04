Oroscopo del giorno, le previsioni del 4 aprile segno per segno

Luna vi pungola a non stare fermi e vi spinge a non demordere mai. Ogni cosa è al suo posto in amore con Venere che vi suggerisce di non chiudere preventivamente un’esperienza amorosa che potrebbe cambiarvi la vita se nati dal 5 al 10 aprile. Grandi sfide in ambito professionale oggi.

Marte è il punto centrale dei transiti che vi riguardano. Urano mischia passione e sentimento in questa giornata d’amore mentre a lavoro, se nati ad aprile, Urano vi porterà a trionfare nel vostro campo di azione.

Venere e Marte vi invitano a esprimervi al meglio oggi, specie se nati dal 31 maggio al 5 giugno. Se nati nella terza decade vi incamminerete nel sentiero dei progetti con la vostra dolce metà. Giove e Nettuno sono un po’ contrari a lavoro.

Sole e Mercurio sono pianeti a voi ostili oggi ma Plutone, Giove, Urano e Nettuno vi danno invece vitalità se nati dal 30 giugno al 5 luglio, specie in ambito amoroso. Se nati nella terza decade Urano e Nettuno spianano i vostri passi a livello lavorativo.

Mercurio è molto congeniale se appartenete alla terza decade, con Venere, Marte e Saturno che vi rendono molto scoppiettanti. Urano non vi aiuta nella comunicazione con la vostra dolce metà se nati dal 30 luglio al 6 agosto. Sole vi fa invece da guida in ufficio.

Giove imbronciato vi fa avvertire alti e bassi nel tono e nell’umore, se appartenete alla terza decade. Rinnovate un po’ il look e la vostra forma fisica con Urano che vi rende splendidi e ammalianti se siete single nati a settembre o se nati dal 29 agosto al 6 settembre. Plutone è favorevolissimo a lavoro se nati nella terza decade.

Marte è in posizione favorevole, con la vita familiare che vi offre le migliori soddisfazioni se nati dal 10 al 14 ottobre. Sapete coltivare l’amore in modo equilibrato e sereno, con Venere che precede i vostri passi. Plutone vi pungola se nati nella terza decade a lavoro.

Giornata molto positiva grazie a Nettuno e se nati nella terza decade. Urano però è dissonante, quindi non esagerate negli obiettivi. Venere e Marte vi danno la possibilità di pensare al volo della cicogna se nati a novembre. Plutone invece vi infonde grande dinamismo a lavoro.

Venere, Mercurio e Sole sono favorevoli così come Marte e Saturno ma pure Urano, specie se nati dal 29 novembre al 4 dicembre. Saturno avrà il merito di darvi grande fedeltà e concordia nel rapporto di copia, mentre a lavoro emergerete molto presto.

Se festeggiate gli anni nella terza decade Plutone veglierà su di voi. Per la medesima decade anche Nettuno sarà positivo in amore, con Sole però tecnicamente imbronciato. Giornata con Plutone molto di aiuto anche in ambito professionale.

Venere vi dà un po’ di fantasia così come Marte e Saturno ma pure Sole e Mercurio. Venere vi dona un fascino irresistibile se nati nella terza decade mentre Urano vi invita a non lasciarvi tentare da imprese professionali di peso considerevole se nati dal 31 gennaio al 5 febbraio.

Plutone continua a infondervi ottimismo e bonomia se nati dal 16 al 20 marzo. Luna, Giove e Nettuno vi donano una grande avvenenza oggi, con grande fascino anche tenebroso. Giove e Nettuno sono dalla vostra parte anche a lavoro.