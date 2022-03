Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 18 marzo

Sole, Nettuno, Venere, Marte e Mercurio vi danno manforte oggi, in particolare Sole che vi dà un’impronta vitalistica e protagonistica. Troverete il modo per non essere fraintesi durante una discussione importante in amore grazie a un luminoso Marte e a Venere se nati nella prima decade. Arriveranno oggi un po’ di introiti grazie a Saturno se nati tra il 31 marzo e il 6 aprile.

Giove è molto congeniale e mette in primo piano la famiglia, specie se nati nella seconda decade. Avete un nuovo amore da coltivare specialmente se riuscirete a farvi avanti. Svolgete una professione che riguarda il look o la moda? Nettuno vi sorreggerà se nati nella terza decade.

Venere vi consente di essere molto dinamici e di avere un’ottima salute psicofisica se nati nella prima decade, così come anche Saturno per la terza. Luna vi mette in relazione con presone nuove se nati dal 28 maggio al 4 giugno. Se invece siete nati dal 31 maggio al 9 giugno approntate ogni dettaglio per un evento importante in ufficio.

La Luna è un po’ negativa oggi e vi darà qualche problema di ricettività e sensibilità. Una persona conosciuta da poco vi attrae e utilizza quindi tutta la vostra sensualità e il vostro charme per conquistarla. Se lavorate nell’ambito della comunicazione scritta o parlata Mercurio vi aiuterà a sciogliere dubbi e incertezze.

Luna vi farà affermare in molti ambiti e vi darà una marcia in più. Marte può annunciare qualche forma di possessività oggi se nati dal 6 al 12 agosto. Un’occasione di svolta professionale vi viene proposta in questa giornata: valutate bene e poi prendete una decisione.

Plutone e Urano vi danno grande forza di volontà e saldezza di carattere. Esprimerete i vostri sentimenti molto bene grazie a Urano se nati dal 31 agosto al 5 settembre. Grande lavoro di equipe oggi in ufficio.

Luna è per voi molto propizia, anche nel rapporto con i familiari, specie se nati a settembre e nella terza decade. Ventata di sensualità e passione per i single, anche quelli più anziani tra voi. Saturno vi guida oggi a lavoro se nati dal 7 al 13 ottobre.

Saturno e Urano vi impongono piccoli stop se nati nella seconda decade. Niente di grave, però, tranquilli. Giove vi farà avvertire un importante bisogno di stabilità amorosa se nati dal 4 al 12 novembre. In ufficio un po’ di apatia e stanchezza, giornata noiosa.

Venere e Marte vi danno effetti benefici se nati nella prima decade. Date ascolto alla voce del cuore oggi con Mercurio e Sole che vi faranno uscire allo scoperto anche se tecnicamente ostili. Urano vi darà la possibilità di ottenere strumenti lavorativi concreti per il vostro futuro se nati dall’8 al 15 dicembre.

Nettuno vi fa capire che l’aria sta un po’ cambiando se nati nella terza decade. Cercate di usare lo strumento della percezione intuitiva per capire meglio come vanno le cose. Oggi vi muovete particolarmente bene sul terreno della seduzione grazie a Giove e Plutone, mentre a lavoro risolverete alcune situazioni delicate con calma e sangue freddo.

Alti e bassi oggi per via di Urano dissonante, specie se nati nella seconda decade. Venere vi porta fortuna in ambito sentimentale specialmente se nati nella terza decade. Se invece siete nati tra il 10 e il 15 febbraio Saturno vi fornire soluzioni avanguardistiche a lavoro.

Urano vi spalleggia se nati nella seconda decade, così come anche Mercurio, Sole e Nettuno. Giove peraltro vi dona volontà di comfort e quiete a casa con la vostra dolce metà se nati nella seconda decade. Vi attivate oggi per seguire un nuovo progetto lavorativo che vi interessa.