Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 3 marzo

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 3 marzo.

Saturno vi darà un dinamico realismo se nati ad aprile mentre Nettuno infonde una certa grinta nell’ambito dell’amore se appartenete alla terza decade. Per quanto concerne il tempo libero, vi muovete molto bene nel bricolage e nel giardinaggio grazie a Urano.

Venere, Giove, Sole e Nettuno sono tutti benefici per darvi lucidità mentale. Se nati nella prima decade fate attenzione a non aumentare le pressioni sulla persona amata. Saturno è un po’ negativo e potrebbe compromettere un po’ la fiducia che avete nel partner. Pianificate oggi di curare balconi e orti, se ne avete.

Scena planetaria abitualmente serena con Giove che però vi pungola per sollecitare la vostra profondità. Saturno vi mette a contatto con dolcezza con la persona amata se nati dal 5 al 10 giugno. Approfittato del tempo libero per alcune letture se nati dal 18 al 21 giugno.

Luna è benefica e vi dà la possibilità di riposare dopo molte fatiche. Plutone è dissonante per i nati nella terza decade quindi occhio al rapporto di coppia. Nettuno vi fa godere un po’ di tempo libero lasciandovi abbandonare all’ascolto di buona musica, a dispetto del genere, se nati nella terza decade.

Nuovo giorno piuttosto sereno con un clima di condivisione e serenità anche in amore. I single potranno ottenere varie possibilità se nati dal 24 al 27 luglio. Trovate tempo per un’appagante passeggiata in montagna oggi.

Luna è un dissonante e rallenterà un attimo i vostri ritmi ma niente paura perché un po’ di pausa potrebbe risultare benefica. Se nati a settembre dovete curare un po’ di più la vostra parte emotiva, mentre Marte e Plutone se nati nella terza decade vi “impongono” di rilassarvi un po’.

Mercurio vi gratificherà a livello familiare ma anche Luna farà il suo corso dandovi un sonno tranquillo ed energie importanti. Saturno inoltre vi avvantaggia se nati dal 3 al 9 ottobre in amore. Indirizzate correttamente i vostri risparmi grazie a Mercurio, che vi aiuterà a prendere le giuste decisioni economiche.

Sole, Luna e Nettuno sono tutti alleati così come Venere che vi infonde grande entusiasmo. Plutone vi darà personalità emotiva in amore mentre Nettuno – sempre con Plutone al suo fianco – vi darà modo di tesaurizzare alcuni guadagni se nati dal 9 al 16 novembre.

Venere vi sorride oggi e alza il livello giornaliero di sensibilità e intuito. Saturno e Mercurio sono sentimentalmente molto positivi anche se Giove è contrario per i nati nella seconda decade. Al tempo stesso però vi aiuta nella gestione del danaro, sempre se appartenete alla seconda decade.

Luna vi darà una giornata vivace in cui però troverete anche momenti di relax e ritmi pacati se nati dal 4 al 10 gennaio. Sole e Giove vi danno manforte in amore mentre Plutone vi aiutare a tesaurizzare alcuni risparmi se nati dal 9 al 13 gennaio.

Giornata particolarmente vivace grazie a Mercurio ma anche a Sole, Nettuno, Luna e Giove, tutti benefici. Urano può non favorirvi tantissimo in ambito sentimentale ma niente paura, solo una fase. Se nati dal 28 al 31 gennaio i pianeti potrebbero rendervi un po’ troppo scialacquatori a livello economico.

Sole, Giove, Luna e Nettuno vi daranno entusiasmo e buonumore oggi. La vostra dolcezza e la capacità di venire a contatto con l’altro vi aiuterà nella relazione, specie se nati dal 25 al 28 febbraio o dal 17 al 20 marzo. Lettura, cinema musica: questi gli interessi per rilassarvi un po’.