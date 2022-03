Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 marzo segno per segno

Buone prospettive astrologiche per oggi con Urano che vi stimola ad agire e ad affermarvi se nati dal 30 marzo al 2 aprile. Plutone è dissonante e toglie un po’ di frecce al vostro arco ma senza danneggiarvi troppo. Una nuova fiamma si è accesa nel vostro cuore facendovi sentire al top se nati nella seconda decade. Andiamo alla scoperta delle vocazioni canore di ogni segno. Per il vostro sicuramente la teatrale Lady Gaga.

Un quadro abbastanza positivo oggi con Luna benevola così come Sole. Nettuno e Giove sono entrambi in ottimo aspetto amoroso per i nati dal 2 al 13 maggio. Gli artisti che più si avvicinano alla vostra vocazione canora sono Laura Pausini, Ermal Meta, Giorgia ed Elodie.

Qualche nube primaverile presente senza però intralciare il clima di buonumore. Occhio però agli eccessi gastronomici se nati nella seconda decade. Giove è in angolo negativo ma in amore si esalta comunque la tendenza al flirt e al gioco grazie a Nettuno e Luna. Francesco Renga è sicuramente il cantante che più vi rispecchia.

Trend favorevole dei pianeti con Sole, Giove e Nettuno ma anche Luna che vi baciano. Marte e Plutone sono contrari ma solo per ammonirvi sulle vostre ambizioni. Urano e Luna sostengono ogni vostra iniziativa sentimentale ed erotica se nati nella terza decade. Luna vi invita a essere realisti se nati solo nella terza. Il pirotecnico Achille Lauro è il cantante che più si avvicina alle vostre caratteristiche.

Transiti abbastanza discreti con Mercurio che però vi guarda un po’ imbronciato. Vi state lanciando in una grande avventura sentimentale se nati dal 17 al 22 agosto. Avete però contro Saturno, Mercurio e Urano, quindi fate attenzione. Dua Lipa è sicuramente l’artista canora che più si confà alle vostre esigenze.

Urano vi dona un aspetto benefico se nati nella prima decade. Sole e Giove sono in angolo dissonante oggi se nati dal 9 al 13 settembre quindi attenzione ai mali di stagione. Marte fortunatamente è dalla vostra parte se siete single, così come Plutone in generale in amore. Florence and The Machine vi rappresenta perfettamente per il mondo della canzone.

Saturno vi porta buoni influssi per essere decisivi nelle partite della vostra vita. Si risveglia anche un amore antico che mai vi ha abbandonato. Dal punto di vista canoro è sicuramente Arisa la cantante giusta per voi.

Giornata discreta con Giove che vi infonde ottimismo. Lo stesso Giove con Sole, Nettuno vi promette una ventata di aria fresca in amore, così come Plutone ai single nati tra il 13 e il 16 novembre. David Guetta rappresenta perfettamente la vostra personalità nell’ambito musicale.

Alti e bassi per voi oggi con Nettuno che si trova ancora dissonante per prima e terza decade. Non chiedete troppo a qualcuno che avete conosciuto da poco: i rapporti d’amore vanno coltivati con cura e attenzione. La convincente e scoppiettante Miley Cyrus è il vostro punto di riferimento del mondo canoro.

Sole e Venere vi daranno una bella forma psicofisica e una splendida condizione mentale. Nettuno sarà vostro alleato in amore se nati dal 9 al 14 gennaio. Il bravissimo artista britannico Marlon Roudette vi rispecchia a livello musicale.

Giove e Sole sono pianeti di ottimismo e vi danno la possibilità di essere decisionisti e vitali. Ritorno di fiamma in amore per i nati dal 4 al 12 febbraio. La vostra artista canora preferita? Malika Ayane. Ma tra gli stranieri anche The Weeknd.

Venere gratifica la vita sociale e familiare. Giove vi dà un po’ di confusione nel modo di agire oggi se nati nella seconda decade. In famiglia qualche contrasto ma niente di grave. Nettuno, Sole, Giove ma anche Urano e Plutone sono tutti favorevoli oggi in amore se nati dal 9 al 14 marzo. Siete particolarmente dotati di talento canoro e musicale, quindi potreste diventare proprio voi il vostro artista di riferimento!