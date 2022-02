Oroscopo del 8 febbraio, scopri cosa ti riservano gli astri

Saturno continua a favorirvi, soprattutto nell’aspetto familiare e nella comunicazione. Non vi manca l’attitudine all’appoggio e alla convivenza, con un nuovo amore che invade il vostro cuore se nati dal 12 al 18 di aprile. Plutone continua a tartassarvi con i capi a lavoro che sono un po’ troppo esigenti.

Una giornata in cui Saturno è un po’ negativo ma non vi disturba più di tanto. Gli astri vi suggeriscono di tenere a freno le pulsioni ossessive verso la vostra dolce metà se nati tra seconda e terza decade. Se svolgete un’attività che muove denaro cercate di essere sempre ben presenti in voi stessi se nati dal 14 al 20 maggio.

Luna vi invia influssi benefici se nati dal 22 al 28 maggio. Grandi soddisfazioni nei rapporti sociali e amichevoli, momento sì per gli amori che desiderino una dimensione allegra e giocosa, con favoriti quelli di seconda e terza decade. I nati nella prima decade invece avranno uno stimolo lavorativo negativo di Giove.

Giove e Nettuno vi sostengono con grande forza donandovi sensibilità e ricettività e dandovi anche una salute psicofisica eccellente. Se nati nella seconda decade la vostra vita affettiva non vi dà grosse preoccupazioni grazie a Nettuno. Se avete abbracciato la libera professione farete molto con la vostra creatività.

Un gruppo di pianeti cerca di affiancarvi nelle questioni pratiche e in varie incombenze. Stato di salute che si presenta buono ma fate attenzione a non esagerare con i piaceri gastronomici. Una persona che avete conosciuto di recente vi è rimasta impressa: Luna e Sole vi faranno passionali e arditi per ritrovarla. Aiutate oggi un collega in difficoltà a lavorare.

I nati nella prima decade hanno una negatività di Giove. Se siete single e siete in cerca di una relazione stabile potrete trovarla nonostante un Nettuno imbronciato per la terza decade. Marte e Urano sono al vostro fianco a lavoro.

Luna guida i giochi di questa giornata dandovi armonia e buona salute, facendovi ritrovare anche la forma dei giorni migliori. Bella posizione di Saturno in amore: sarete percettivi, attenti e intelligenti in tal senso, specie se nati a ottobre. Disciplinati e rigorosi, a lavoro vi destreggiate con disinvoltura.

Venere vi dona fascino e bellezza fisica se nati a novembre. Si innalza anche il livello della vostra sensibilità, con un momento particolarmente intenso per la vostra vita sentimentale se nati nella terza decade. Sole è dissonante quindi vi consigli di prendere tempo a lavoro se nati nella seconda decade.

Venere e Urano vi daranno intuito e sensibilità. Sempre Venere ma stavolta insieme a Mercurio vi regala un’ottima giornata a livello affettivo se nati dal 12 al 16 dicembre. Gli orari di lavoro portano routine ma un incontro interessante vi aiuterà a stare più tranquilli.

Momento astrale molto positivo con Nettuno che vi fa migliorare le vostre storie d’amore se nati nella seconda decade. Chi invece festeggia nella terza decade può arrivare a matrimonio e convivenze stabili se nati dal 13 al 17 gennaio. Urano, Nettuno e Plutone vi fanno arrivare in vetta lavorativamente parlando.

Saturno vi darà un buon equilibrio e un ottimo umore. Il pianeta vi aiuta ad alleggerire ogni tensione se nati dal 2 al 7 febbraio. Mercurio, Venere e Sole vi danno la possibilità di una fusione emotiva con il vostro partner se nati dal 13 al 18 febbraio. Lavorare in gruppo è la cosa migliore per sviluppare un po’ di tranquillità oggi.

Venere vi assiste anche oggi con Marte che però potrebbe darvi un po’ di pigrizia. Ancora una fase sì per l’amore: vi godete un completo appagamento dei sensi con Marte e Plutone che vi daranno brillanti performance sessuali. La vostra inventiva trova modo di emergere in ufficio.