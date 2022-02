Giornata contro lo spreco alimentare, 5 consigli pratici

Sabato 5 febbraio è la Giornata nazionale contro lo spreco alimentare. Un evento relativamente recente, organizzato per la nona volta, ma di grande rilevanza sociale. È tempo di fronteggiare i problemi concreti del nostro tempo e il tanto cibo che gettiamo via ogni anno è una vera e propria piaga. Così come per tutti i cambiamenti che si desiderano nel mondo, occorre partire da sé, dal proprio comportamento. Se provassimo a mettere sotto la lente d’ingrandimento il nostro atteggiamento casalingo, ci renderemmo facilmente conto di quanti atteggiamenti sbagliati abbiamo accumulato nel corso del tempo. Ecco, dunque, alcuni consigli pratici per contrastare lo spreco alimentare.