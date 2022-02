La Giornata dei calzini spaiati, inno alla diversità

Nel nostro Paese l'iniziativa viene celebrata ogni anno il primo venerdì di febbraio. Per partecipare non servono altri requisiti se non quello di indossare due calzini diversi, colorati e stravaganti e condividere sui social le proprie foto ascolta articolo Condividi

Quante volte non si trovano i calzini dei bambini. E quante volte i genitori impazziscono per trovarne due uguali. Ebbene, almeno oggi non è un problema… anzi! Bisognerebbe avere due calzini spaiati!

La giornata dei calzini spaiati approfondimento Giornata dei Calzini Spaiati, cos'è e perché ricorre il 5 febbraio Oggi si celebra infatti la Giornata dei calzini spaiati, giunta quest’anno alla sua nona edizione. Ne è passato di tempo da quando in una scuola elementare di Terzo di Aquileia (Udine) la maestra Sabrina Flapp lanciò l’idea per sensibilizzare i più piccoli sull'autismo e su altre diversità. Un significato cambiato col tempo e soprattutto in tempo di Covid per chi si sente solo, proprio come un calzino spaiato. Insomma la diversità comunque la si intenda è bella e porta con sé un altro messaggio ossia quello della solidarietà. Un messaggio che di fatto accomuna molti Paesi del mondo.

Come si celebra in Gb Nei Paesi anglosassoni ad esempio si celebra The odd socks day, dove odd significa sia dispari ma anche strano. Cade la terza settimana di novembre e oltre a essere l'occasione per esibire look stravaganti, porta con sè un messaggio sulla lotta al bullismo.

In Italia si celebra il primo venerdì di febbraio Nel nostro Paese l'iniziativa viene celebrata ogni anno il primo venerdì di febbraio. Non è quindi una data fissa ma cambia annualmente e il motivo è stato spiegato dagli organizzatori stessi: “La Giornata dei Calzini è nata in una scuola e per noi è molto importante che le scuole possano parteciparvi. Se la data fosse fissa, ci sarebbero anni in cui cadrebbe di sabato, domenica oppure in un giorno festivo". Per partecipare non servono altri requisiti se non quello di indossare due calzini diversi, più colorati e stravaganti sono e meglio è e condividere sui social le proprie foto con l'hashtag #calzinispaiati2022. E così sui social è partita la gara per la foto più colorata e divertente.



