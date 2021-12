Oroscopo del 22 dicembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Fase molto positiva grazie a una sorridente Luna. Marte è in bel transito e vi favorisce se nati nella seconda decade. Sempre per i nati nella seconda decade sarà Luna a essere favorevole in amore, mentre concludete tutte le vostre incombenze lavorative con la consapevolezza che il Natale è ormai alle porte!

Un Plutone stupendo vi fa vivere una giornata indimenticabile. Urano stimola peraltro il desiderio di baldoria, anche se Giove è contrario. Clima di fiducia nel rapporto di coppia grazie a Nettuno, mentre Saturno è lavorativamente contrario.

Luna vi rende la giornata discretamente piacevole se nati in maggio. Riuscite anche a ravvivare un’atmosfera un po’ stantia che si era venuta a creare nel rapporto di coppia. Risolvete peraltro anche alcune questioni lavorative essenziali prima delle feste.

Nettuno e Urano vi favoriscono ma Mercurio e Venere sono un po’ dispettosi per ciò che riguarda gli impegni quotidiani se nati a luglio. Momento giusto per mettere in chiaro alcuni punti lasciati in sospeso in amore mentre ci vorrà grande buona volontà a livello lavorativo.

Saturno è imbronciato e vi rende un po’ irrequieti in famiglia se nati dal 30 luglio al 4 agosto. Niente paura però perché le cose miglioreranno grazie a Marte e Luna se nati dal 6 al 13 agosto. Siate attenti alle esigenze del partner e non lasciate nulla al caso in ufficio.

Venere e Plutone vi danno serietà e consapevolezza. Urano favorisce la creatività dei vostri bambini così come anche Mercurio. Ritrovate magica sintonia con la persona da voi amata, in ufficio invece non fatevi prendere dalla frenesia nella conclusione di alcuni compiti.

Marte vi sorride e vi regala un umore scintillante. In famiglia siete adorati, specie se avete bimbi piccoli da crescere. Saturno peraltro promuoverà anche i contatti con le persone anziane. Luna vi apre a un momento di avventure se single della prima decade. Con rigore ed equilibrio completerete le attività lavorative.

Transiti soddisfacenti oggi ma tenete sotto controllo l’umore specie nei rapporti familiari. Le vostre fortune in ambito sentimentale non si contano più: avete solo l’imbarazzo della scelta, specie se fate parte della prima decade. Se invece siete nella terza Plutone vi darà la capacità di vedere lontano in ambito economico.

Luna è in angolo benefico e vi dona buonumore per tutta la giornata. Marte aiuta i nati nella seconda decade a diventare persuasivi in amore mentre in ufficio sempre Marte vi farà raggiungere risultati di primo livello.

Configurazione molto positiva con Plutone che vi favorisce se nati nella terza decade. Nettuno e Urano vi aiuteranno se avete bambini particolarmente socievoli. Plutone invece, signore dell’eros, insieme a Venere vi fa padroni delle vostre conquiste se nati dal 15 al 18 gennaio. Risolvete una questione lavorativa in maniera ottimale.

Giove esalta la vostra disponibilità al compromesso specie in famiglia. Giove, Saturno, Venere e Marte rendono positivo il momento per i sentimenti. Vi occupate anche delle ultime scartoffie lavorative con attenzione.

Siete voi i veri protagonisti in famiglia. Urano, Venere e Plutone vi renderanno volitivi, anche nella “gestione” dei bambini. Giornata di totale intesa con la persona che avete al vostro fianco. Fate anche un bilancio di quanto avete prodotto a lavoro, ovviamente positivo.