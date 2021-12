Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 dicembre segno per segno

Saturno è ancora amico fidato e vi invita a confrontarvi con la realtà specialmente se nati in seconda o terza decade. Sentite un’intima necessità di stare vicino alla vostra dolce metà e Mercurio vi accontenterà in questo. Marte si pone a vostro favore se nati dal 16 al 19 aprile. L’atmosfera delle feste è ormai arrivata, quindi potrete respirarne un po’ anche a lavoro.

Saturno prosegue la sua sosta e genererà una sorta di crisi identitaria soprattutto nei giovani della terza decade. Se appartenete a prima e terza decade inoltre gli astri vi favoriranno in amore con gran vigore. A lavoro tenete gli occhi bene aperti se nati nella prima decade perché potrebbero arrivare opportunità da cogliere.

Saturno vi sostiene dandovi un ritmo di vita sereno. Luna favorirà sia le persone già impegnate che i single, mentre a lavoro alcuni colleghi vi faranno tenere alto il ritmo delle mansioni ma all’insegna della collaborazione.

Prosegue la sosta di saturno che vi darà novità soprattutto a livello economico. In amore il partner vi chiede maggiore presenza nelle cose di tutti i giorni, mentre in ufficio stanno per arrivare cospicui introiti.

Ancora Saturno in sosta: non pone limiti ai legami estrosi e alle relazioni sociali. Risultati prestigiosi in termini di pazienza in amore con Sole e Marte che vi mettono le ali se nati ad agosto. Ancora Marte vi dona un giusto intuito sui risparmi e su come gestirli.

Saturno prosegue la sua sosta e vi favorisce a livello generale. Giornata sì per i sentimenti che si alimentano di passione e devozione grazie a Plutone. Plutone e Urano vi spalleggiano, insieme a Venere, anche sotto il profilo lavorativo.

Saturno resterà con voi ancora per lungo tempo e vi darà realismo oltre che forza d’animo. La vostra dolcezza farà la differenza in amore grazie a Giove mentre in ufficio arriveranno introiti che stavate aspettando da tempo.

Prosegue l’avventura di Saturno nel vostro segno. Pazienti processi di costruzione porteranno a potenziali svolte nella vostra esistenza. Assaporate un’intesa di coppia che non avevate mai avuto prima con Plutone e Nettuno al vostro fianco. Un buon flusso di denaro non vi manca grazie a Plutone se nati nella terza decade.

Giove e Saturno vi sono vicini in un’opera di ascesa e programmazione saggia. Luna vi guarda benevola in amore e vi invita a farvi avanti con chi vi interessa! In ambito lavorativo alcune mosse da maestro metteranno in luce le vostre abilità.

Il viaggio di Saturno tocca anche voi, generando progetti significativi di vita insieme con la vostra dolce metà, magari anche con prole! Plutone e Nettuno vi rendono giustizia a lavoro se nati nella terza decade.

Continua felice il transito di Saturno, particolarmente significativo per voi. In amore avvertite una notevole voglia di avventura e gioco, di flirt, con Marte brillante e sociale che vi rende sbarazzini. Sapete addossarvi anche mansioni che non vi competono a lavoro.

Il transito di Saturno è per voi un dono del cielo con risultati notevoli per i nati nella terza decade. Se siete single svolazzerete di fiore in fiore, con Luna che vi sorride se nati a marzo e Plutone pronto a regalarvi appeal sessuale. Vi arrivano introiti che aspettavate e tramite i quali potrete intraprendere seri investimenti.