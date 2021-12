Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 12 dicembre

Venere e Plutone vi disturbano e non poco se nati nella terza decade ma solo con lo scopo di motivarvi di più. Luna vi favorisce in un possibile viaggio con la vostra dolce metà. Ma quali potrebbero essere le mete? Magari la verde Irlanda oppure l’Africa. Se lavorate anche oggi Sole vi spalleggia.

Giornata con ritmi lenti in ogni settore, Urano inoltre vi dà la fortuna di spostarvi in viaggio per le feste natalizie se nati nella seconda decade. Magari a Berlino, oppure a Praga o a Budapest! Marte non vi dà tregua a livello lavorativo nemmeno oggi.

Luna vi regala una giornata serena e in armonia con l’ambiente. Si avvicinano le vacanze e meditate di partire con la vostra dolce metà, magari con metà Londra! Incassate alcuni successi lavorativi anche oggi grazie a Urano se nati a maggio.

Plutone imbronciato genera alti e bassi nel tono e nell’umore se nati in terza decade. Il luogo giusto per passare una bella vacanza natalizia? Magari la zona della Magna Grecia può essere un’idea. Il vostro capo vuole da voi il massimo se nati a giugno.

Un trend positivo vi allieta la giornata. Sole e Mercurio vi offrono occasioni fortunate per viaggi last minute in compagnia, per esempio a Miami, Las Vegas o in Brasile. Una collaborazione lavorativa prestigiosa vi apre a successi insperati.

Sole e Mercurio sono contrari ma Marte vi assiste se nati a settembre. Venere peraltro vi aiuta a trovare una bella meta per un viaggio, come Parigi o anche Firenze, Torino e Genova. Se nati dal 6 al 10 settembre Urano vi spiana la strada per strepitosi successi lavorativi.

Giove e Saturno sono in ottimo segno così come anche Mercurio e Sole vi favoriscono per eventuali viaggi. Le mete? Amsterdam magari, oppure Istanbul. Se nati dal 18 al 21 ottobre, inoltre, Giove vi regala ottime soddisfazioni lavorative.

Molti pianeti, in particolare Marte, promettono scintille, anche se Urano, Saturno e Giove sono un po’ dissonanti per i nati a novembre. Un bel viaggio in una meta esotica può funzionare: valutate tra Madrid o il Marocco. Venere vi dona oggi una profonda generosità verso gli altri.

Profilo discreto con Nettuno dissonante che crea qualche problema familiare ai nati nella terza decade. Stati Uniti (in particolare New York o Arizona) meta fondamentale per un viaggio eventuale con la vostra metà. Giove è benefico se nati a dicembre e vi consiglia un’ottima occasione economica da sfruttare.

In famiglia carattere fermo ma anche voglia di ragionare. Nei viaggi metterete in campo tenacia e strategia, il Giappone è la meta che fa per voi! Plutone, Nettuno e Urano vi daranno grosse soddisfazioni professionali.

Luna vi darà cure che meritate se nati a febbraio. I nati a gennaio saranno molto attenti alle scelte da fare anche con i viaggi, opteranno magari per mete del Nord Europa. Urano vi aiuta a livello informatico se anche oggi lavorate.

Venere e Nettuno sono dalla vostra parte se nati a marzo. Un bel viaggio da fare in compagnia del vostro partner? Magari a Lisbona o a Mosca. Venere vi fornisce accoglienza e pazienza per dare il meglio di voi stessi oggi.