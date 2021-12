Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 dicembre segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 2 dicembre.

Mercurio e Sole continuano a splendere infondendovi generosità e volontà. Giorno notevole anche per i successi erotici se nati dal 28 al 31 marzo. Siete anche molto volenterosi se liberi professionisti nati nella terza decade, anche se Venere è negativa.

Giornata vivace in cui Venere è molto positiva se nati dal 29 aprile al 5 maggio. Saturno è dissonante però, quindi fate attenzione a non essere possessivi con il partner. Inizialmente una giornata difficile a lavoro ma poi si rivelerà una passeggiata.

Gioco di transiti positivo se nati dal 17 al 20 giugno. Configurazione astrale positiva anche in amore, con Giove e Saturno che vi daranno una particolare leggerezza. Nettuno vi consiglia di stare attenti alle spese se nati dal 10 al 12 giugno.

Luna, Marte, Urano e Nettuno sono positivi ma Venere è invece imbronciata. Luna continua inoltre a spalleggiarvi in amore se nati nella terza decade, mentre Marte favorirà i single. Non vi tirate certo indietro oggi a lavoro.

Sole vi favorisce e vi darà risolutezza anche in amore, con la vostra dolce metà. Se siete single si innalza il livello di fascino se nati ad agosto. Grandi stravolgimenti professionali nell’aria se nati dal 16 al 22 agosto.

Fate attenzione ai malanni di stagione se nati nella terza decade. Venere è positiva e vi darà genuinità con la vostra dolce metà mentre chi è single troverà conforto nei social media. Il vostro talento lavorativo? La concretezza!

Generosi, espansivi e mentalmente arguti oggi grazie a Sole. I nati dal 3 al 12 ottobre – che siano in coppia o single – saranno ottimi compagni di avventure, con grande energia passionale se nati dal 18 al 22 ottobre. La vostra razionalità è la chiave del controllo lavorativo se nati dal 17 al 22 ottobre.

Luna e Marte vi danno un po’ un tocco di avventura. In amore però non dimostratevi disattenti, specie i maschietti, se nati dal 30 ottobre al 3 novembre. Venere vi favorisce in amore se nati dal 9 al 12 novembre.

Sole abita il vostro spazio e vi darà grande verve. Venere, Mercurio e Saturno vi favoriscono altrettanto. Se siete single potrete trovare qualche avventura che potrebbe non rivelarsi fugace. Sole vi sorregge sotto l’aspetto lavorativo se nati dal 23 al 29 novembre.

Nettuno, Marte e Urano vi sostengono se nati in gennaio. Chi nasce nella terza decade potrà avere Plutone negativo in amore ma, al tempo stesso, in generale Venere e Marte vi danno sostegno. Con garbo ed equilibrio vi farete valere a lavoro.

Ottimi rapporti sociali e familiari se nati a dicembre. Luna, Venere, Nettuno e Plutone vi danno la possibilità di conquistare chi vi ha toccato il cuore, con grandi esplosioni di gioia anche per i single. Giove transita in angolo benefico a lavoro se nati dal 16 al 19 febbraio.

Scenario astrale promettente anche se con qualche aspetto dissonante. Luna torna a sorridervi in amore specialmente se nati dal 2 al 9 marzo. La vostra sensibilità vi aiuterà a lavoro grazie al sostegno di Luna e Nettuno.