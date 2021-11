Oroscopo del giorno, le previsioni dell’11 novembre segno per segno

Venere vi stimola alla condivisione nell’habitat familiare ma attenzione a saper trattare le persone più anziane. Giove continua a darvi manforte in amore se nati nella terza decade. A lavoro non è il caso di dare corda a chi vuole creare inutili polemiche, anche perché Plutone e Venere sono dalla vostra parte.

Plutone e Nettuno vi danno manforte nei rapporti sentimentali e, più in generale, nella vita emotiva, specialmente se siete nati a maggio. Successi quindi anche per i single. Marte e Mercurio oggi non vi sostengono troppo in ambito lavorativo ma pazienza, per fortuna c’è Sole a farlo!

Luna vi regala ottimo umore ma anche forza di osare. Avete il cuore libero in questo momento ma non è affamato: questo perché Nettuno vi rema un po’ contro. Luna e Saturno vi daranno belle chance di incidere seriamente nel vostro ambito lavorativo.

Scena astrologica positiva ma con le negatività da reggere di Venere e Plutone. Niente paura, però: Mercurio e Nettuno sono dalla vostra parte e in amore vi daranno grande sostegno se festeggiate gli anni dal’11 al 14 luglio. Miglioramento dell’aspetto fisico e appeal erotico saranno alcuni dei benefici. Venere e Plutone possono creare delle piccole incomprensioni tra colleghi: usate il vostro tatto per sfuggire alle provocazioni.

Giove, Saturno, Urano, Mercurio e Sole potrebbero spuntare un po’ le vostre armi oggi. Una persona che tanto vi interessava ora è di nuovo libera e disponibile: date fondo alle vostre risorse per trovarla se nati dal 13 al 20 agosto. Vi imponete in ufficio con la vostra bravura.

Sole in ottimo aspetto conferma il periodo di buonumore e di armonia familiare. In amore potreste non avere proprio quello che avete sperato se nati dal 9 al 13 settembre: Nettuno però è il pianeta dell’adattabilità, quindi non sarà un problema, anche perché Venere è dalla vostra parte. Plutone è il vostro sponsor in ufficio se nati nella terza decade.

Un orizzonte astrale positivo con Giove benefico che dà fascino alla vostra voglia di brillare. Luna e Saturno inoltre vi donano carica vitale se festeggiate gli anni dal 3 al 12 ottobre. Non è vero che siete dei freddi, volete solo dimostrarlo agli altri perché siete emotivi a grandi livelli. Luna è favorevole a lavoro, fate solo attenzione a non apparire troppo rigidi.

Fuochi d’artificio per voi anche oggi con Marte, Venere e Mercurio che rappresentano una prodigiosa combinazione per la vostra fase amorosa. Sole, Nettuno e Plutone lavorano per voi dandovi ottime garanzie in ufficio se nati nella terza decade.

Saturno e Giove sono sempre alleati così come anche Luna e Venere. Marte è sbarazzino e vi darà gusto per l’avventura in ambito sessuale. Nettuno sarà però un po’ imbronciato per i nati nella seconda decade. Un fiuto particolarmente efficace vi fa agguantare un ottimo affare anche se Nettuno è negativo: muovetevi dunque con prudenza.

Ottimi auspici oggi per i nati nella prima decade grazie a Venere. Plutone vi favorisce in amore se nati dal 13 al 17 gennaio, specie se avete una relazione stabile. Qualche piccolo contrattempo a lavoro se nati nella terza decade ma niente di grave.

Configurazione planetaria che dà risalto al vostro lato attivo dell’esistenza. Saturno vi darà la possibilità di mettere in pratica prodezze erotiche decisamente imprevedibili. Luna, Venere, Saturno, Giove e Nettuno vi favoriscono a lavoro se nati dal 16 al 19 febbraio ma anche dal 4 al 14 febbraio.

Giove, Venere, Nettuno e Plutone vi continuano a sorridere. Se avete una relazione di lungo corso è possibile che la vediate rinascere scongiurando il rischio della monotonia, specie se nati dal 26 febbraio al 4 marzo. Un po’ di seccature in ufficio se nati dal 10 al 18 marzo.