Oroscopo del 4 novembre, scopri cosa ti riservano gli astri

Un bel Saturno vi dona una giornata positiva, anche se Marte a volte potrebbe rendervi un po’ prepotenti, quindi fate attenzione. Plutone potrebbe inoltre non darvi quell’empatia che servirebbe in alcuni casi ed è contrario pure in amore. Saturno però vi favorisce in ufficio dandovi efficienza e puntualità se nati nella prima decade.

Urano vi aiuta a gestire le situazioni familiari. In amore Plutone vi aiuta a sedurre chi volete se fate parte della terza decade, in collaborazione con Nettuno. Professionalità che non si discute la vostra, anche grazie a Nettuno e Urano.

Giove amplifica la vostra grinta attiva e vi rende interessanti, sia in famiglia che tra gli amici. Mercurio vi può un po’ condizionare con la sua tendenza a saltare da un tema all’altro senza approfondire, mentre Plutone sarà un tallone d’Achille per il vostro Io. Lato passionale dell’amore molto florido grazie a Saturno, mentre Giove è un guerriero costantemente al vostro fianco a lavoro se nati nella terza decade.

Sole continua a lavorare per voi se nati a luglio e vi spiana la strada. Luna parla del vostro temperamento pigro cercando di delegare ad altri le vostre responsabilità ma Venere, per fortuna, dirà il contrario. Luna e Nettuno sono positivi in amore se nati nella seconda decade. In ufficio invece un fulmineo Urano spiana i vostri passi.

Venere si trova in angolo favorevole e vi dona una giornata positiva. Solo i nati nella prima decade potranno trovare qualche lieve nervosismo per via di Sole che è vi renderà un po’ egocentrici. Il vostro cuore non deve stare in ansia: le cose andranno bene! Venere inoltre vi farà fare passi avanti decisivi a lavoro se nati nella terza decade.

Se nati nella terza decade Plutone è molto benefico e anche e Mercurio vi aiuterà. Urano può denunciare un’eccessiva passione per la visione meccanica e tecnica della vita. In amore non c’è solo passione ed eros quindi attenti a coltivare la parte emotiva perché Venere non vi è amica oggi. Urano e Marte vi rendono efficienti e garbati a lavoro.

Momento di letizia e leggerezza per voi grazie a Giove, Venere, Mercurio. Sicuramente Venere può essere un po’ fiera di narcisismo e Saturno potrebbe dare eccessiva rigidità. Mercurio e Venere riscaldano il vostro cuore con performance erotiche notevoli se nati a ottobre. Avrete un insolito piglio decisionista a lavoro grazie a Saturno.

Novembre vi riserva soddisfazioni pubbliche e private, anche oggi, grazie a Marte e Plutone. Mercurio può farvi diventare scomodi in società e a volte troppo pungenti. Marte e Nettuno vi aiutano a dare contorni poetici all’amore se nati nella seconda decade ma anche erotiche se nati nella terza. Se svolgete una professione indipendente un nuovo arrivato avrà bisogno del vostro aiuto.

Nettuno è dissonante e può provocare qualche piccola variazione di tono e umore ma nulla di grave. Giove però può rendervi invadenti con le parole, quindi state attenti. Non vi fate frastornare da paure infantili che Nettuno vi porta in dote e vivete serenamente la vostra relazione Se svolgente un’attività che riguarda il commercio o la vendita sappiate agire con prudenza.

Siete in perfetta forma grazie a Urano ma attenzione a come vi muovete perché Saturno può rendervi rigidi e intransigenti. Nettuno vi spalleggia e vi dà sensibilità e attenzione in amore, imprese erotiche promesse ai single della prima decade. Saturno vi dona programmazione e saggezza lavorativa se nati nella prima decade.

Giove, Venere e Saturno molto positivi vi regaleranno una giornata indimenticabile. Urano e Nettuno vi danno grande adattamento alla realtà mentre in amore Venere darà manforte ai single se nati dal 17 al 19 febbraio, con nuovi incontri gratificanti per i nati nella seconda decade. Urano e Venere vi aiuteranno a scappare dalle chiacchiere d’ufficio se nati nella seconda decade.

Un po’ di nubi ma niente di grave. Nettuno può rivelare un po’ di cambiamenti repentini mentre Giove vi rende forse troppo avvolgenti e possessivi con la persona amata. Plutone comunque vi darà una mano se nati nella terza decade. Saturno è al vostro fianco a lavoro se nati nella prima decade.