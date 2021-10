Oroscopo del 10 ottobre, scopri cosa ti riservano gli astri

Giove, Saturno, Venere e Luna vi abbracciano con la loro carica positiva. Solo Marte sarà un po’ contrariato se nati nella seconda decade ma il clima è frizzante per voi! Serve prendere decisioni decise e mature in ambito amoroso, se avete conosciuto una persona è il momento di capire cosa fare della vostra relazione. Luna è favorevole e vi aiuta a risolvere ogni incombenza lavorativa.

Giornata che vi vede pimpanti e fortunati grazie a Nettuno e Urano se nati nella seconda e terza decade. Giove non vi sta favorendo molto in amore ma sappiate essere razionali se nati nella terza decade. Plutone vi rende efficienti ma equilibrati a lavoro se nati dal 13 al 17 maggio.

Sole e Giove vi aiutano a gestire meglio ogni situazione in qualunque ambito. Urano è favorevole per chi è nato dal 24 al 30 maggio e vi aiuterà a cambiare radicalmente vita. Saturno è molto congeniale in amore: eros molto alto per voi. Se lavorate anche oggi Marte vi consente di scansare impegni gravosi.

Mercurio, Sole, Plutone e Marte sono tutti contrari e possono esporvi a qualche malanno di stagione. Nettuno vi dona però ricchi stimoli d’avventura in amore. Se lavorate anche oggi non sempre riuscirete a comprendervi con gli altri collaboratori per via di Sole contrario per i nati dal 14 al 19 luglio.

Luna vi infonde serenità se nati ad agosto, apparirete quindi brillanti, radiosi e vincenti. Marte e Luna in coppia vi daranno l’occasione di aprirvi maggiormente all’amore se nati dal 15 al 22 agosto. Se invece siete nati dal 2 al 7 dello stesso mese attenzione a non sacrificare troppo gli affetti per la carriera lavorativa.

Mercurio è abbastanza positivo e sarete quindi dinamici e attenti. Plutone vi dona scatto e tonicità muscolare negli sport se nati a settembre mentre Urano continua a spalleggiarvi in amore anche da segno materialista e di terra. Se anche oggi lavorate Plutone vi dona soddisfazioni morali nel caso in cui siate nati tra il 13 e il 16 settembre.

Venere vi donerà esperienza e conoscenza nella vostra cerchia di amicizie e Luna grande fascino naturale a livello interiore e fisico. Sempre Venere vi regala un eros di tutto rispetto oggi, i single di settembre inoltre saranno molto favoriti. Saturno benefico vi aiuterà a sbaragliare la concorrenza lavorativa.

Plutone è molto favorevole anche se Saturno vi guarda imbronciato: i rapporti familiari meritano una cura maggiore. Venere vi darà un po’ di ansia da programmazione e stabilizzazione in amore, con l’appoggio di Nettuno le cose diventeranno più stabili se nati a novembre. Urano vi guarda un po’ storto lavorativamente parlando se nati nella seconda decade.

Luna e Venere insieme vi danno una giornata abbastanza positiva. In amore sempre Luna è un riferimento positivo così come Giove mentre Nettuno è contrario ma Mercurio è disposto in angolo favorevole. Sole vi sta predisponendo terreno fertile per raggiungere posizioni chiave a livello lavorativo.

Urano è tornato a favorire il vostro segno: qualche piccolo ostacolo ma niente di serio. Plutone sembra avervi dato una seconda giovinezza a livello fisico se appartenete alla terza decade. Sempre se appartenete alla terza decade Giove e Urano vi daranno notevole eros così come anche Nettuno. Sole è ancora contrario invece per i lavoratori nati tra il 15 e il 20 gennaio.

Urano è dissonante e potreste incontrare nervosismi soprattutto in famiglia. Marte però è benevolo e vi spinge a provare sport come tennis, ping pong o nuoto. Sole vi dà il benessere necessario per sprintare! Giove crea il momento opportuno ai nati nella terza decade per disporli correttamente verso la persona amata. Se siete all’opera anche di domenica la vostra efficienza in campo lavorativo sarà notevole, specie se nati a gennaio.

Urano vi fa sentire alleggeriti e bendisposti se nati nella seconda decade. Piccole noie passeggere resteranno tali, Giove inoltre favorisce i nati nella terza decade suggerendo anche qualche sport come la ginnastica dolce. Se nati dal 12 al 20 marzo per voi fioriranno amori appassionati e corrisposti. Se anche oggi brigate sta buoni e pazientate: raccoglierete i successi che vi spettano.