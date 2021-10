Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 ottobre segno per segno

Luna e Saturno sono dalla vostra parte ma Marte è in posizione un po’ disturbante e può creare dei problemi che però risolverete con garbo e gentilezza, specie in amore. Saturno vi favorisce nello studio, soprattutto se fate parte dell’area matematico-scientifica, in particolare fisica e chimica per i nati nella terza decade.

I pianeti vi promettono faville, in particolare uno splendido Nettuno che vi darà romanticismo se appartenete a seconda e terza decade. Urano invece punterà sull’erotismo. Se siete studenti Plutone vi darà sicurezza nelle materie come economia aziendale, legge, medicina e chirurgia, specie se nati nella terza decade.

Giove e Sole vi infondono una bella verve di socialità, con Luna e Marte che sono positivi in amore Non mancheranno energia, entusiasmo e generosità nella relazione. Mercurio vi darà momenti trionfali per ciò che concerne lo studio, anche Urano vi favorire in pedagogia.

Transiti armonici oggi con Nettuno che vi darà grandi avventure erotiche se nati nella seconda e nella terza decade. Gli studi saranno favoriti da Nettuno e Urano specialmente in matematica, fisica, storia e giornalismo. Marte vi favorirà se nati nella seconda decade.

Marte è persistentemente vostro amico e questo specie se nati ad agosto. I single troveranno occasioni di incontro insperate dal 31 luglio al 4 agosto. Sole vi favorisce anche nello studio, in particolare in matematica e fisica ma anche scienze delle comunicazioni per i nati nella prima decade.

Venere favorisce i nati a settembre e insieme a Luna e Urano darà grande passione erotica ai single che cercano avventure. Fisica, matematica, diritto ed economia politica sono le materie che più riuscirete a studiare, con brillanti affermazioni anche in italiano, legge e medicina.

Forma psicofisica smagliante con Venere che vi protegge e Sole che vi rende calorosi ed espansivi in amore se nati nella seconda decade. Mercurio inaugura una giornata di studio di alto livello, anche se Plutone non è armonico per i nati in ottobre. Favoriti gli studenti della terza decade di lingue e belle arti.

Orizzonte elettrizzante grazie a Venere, che insieme a Nettuno vi darà manforte anche in amore, specie per i nati in novembre. Nettuno vi consegna uno studiare nel quieto vivere nonostante Urano contrario per i nati nella seconda decade. Bene fisica, chimica, economia e legge.

Perfetta forma fisica e pimpante forma mentale con Marte che vi protegge. Momenti sì anche in amore, mentre sui banchi di scuola o quelli universitari sarete baciati dalla grazia planetaria di Mercurio, specie se nati nella terza decade e in particolare se studiate lingue, italiano, fisica o ingegneria.

Sole, Marte e Mercurio sono dissonanti e potranno darvi un calo di attenzione oggi. Venere e Urano sono però positivi e aiutano l’accendersi del desiderio in amore se nati a gennaio. Matematica e Scienze sono le due materie più importanti che andrete a studiare oggi ma occhio pure a Medicina, Agraria e Veterinaria.

Sole, Mercurio e Marte vi danno energia fisica e mentale, anche se Luna imbronciata non vi fa sintonizzare pienamente con la vostra dolce metà. Sarete molto intelligenti e desiderosi di imparare oggi, con Giove che vi farà studiare soprattutto Matematica e Fisica.

Benessere psicofisico che non sperimentavate da tempo, Venere positiva promette una grande fusione erotica e sentimentale per i nati in marzo. Plutone e Nettuno favoriscono i vostri studi, specie in Economia Aziendale e Scienze Politiche.