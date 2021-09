Oroscopo del giorno, le previsioni del 29 settembre segno per segno

Un bel Saturno se siete nati a marzo innalza la vostra sensibilità e vi dà le chance per guardare lontano. Nettuno è vostro benefattore se siete nati dal 9 al 12 aprile. Marte, Sole, Mercurio e Plutone sono in realtà contrari oggi e potrebbero portare a fraintendimenti con la vostra dolce metà, che però saranno risolti da Giove e Saturno. Sempre Giove vi offrirà ottime soluzioni lavorative se nati nella seconda terza decade.

Luna vi darà uno stato di pace e di assenza di ansie importante oggi. Sempre Luna vi permetterà di godere dei sentimenti della vostra dolce metà, anche in una situazione di ozio. C’è da programmare però tanta attività lavorativa dei prossimi giorni, in cui dovrete dimostrare chi siete e quanto valete!

Forma fisica smagliante ma se siete troppo sedentari godetevi comunque un momento di relax grazie a Sole. Mercurio vi sorride e vi favorisce in amore se siete nati dal 15 al 20 giugno. Chi è invece nato tra il 29 maggio e il 2 giugno si dovrà far consigliare in ufficio da una persona amica.

La vostra flessibilità dimostrerà che ogni ostacolo posto sul vostro cammino si rivelerà vano! Urano vi rende particolarmente seducenti oggi, quindi se siete single sarete molto gratificati, specie nel caso in cui festeggiaste il compleanno in giugno. Venere, Luna, Urano e Nettuno vi favoriscono in ufficio se nati in prima e seconda decade.

Giornata abbastanza positiva per tutte le decadi grazie a Marte e Sole. Salute fisica e mentale ottima grazie a Luna e calore passionale di grande livello nelle relazioni, specie per i nati della terza decade. Saturno è contrario ai nati nella prima decade e non vi aiuta a stare nei tempi con il lavoro ma Luna offre soluzioni organizzative per evitare problemi.

Luna è benefica per i nati della seconda decade. La vostra forma fisica è ottima grazie a Plutone e anche in amore le cose procedono bene sempre grazie a Plutone in compagnia di Urano, Venere e Luna. Se ancora lavorate, oggi lo farete con grande energia.

Giove è sorridente e vi facilita i rapporti familiari e amichevoli. La vostra forma fisica è buona anche se non praticate sport. Sarete teneri e comprensivi con la persona che amate grazie a Venere, anche se il vostro partner potrebbe fare qualche capriccio l’importante è che Mercurio continui a rendervi comunicativi. Sole favorisce un clima disteso in ufficio.

Uno splendido Nettuno vi alleggerisce di molto lo spirito e vi farà praticare sport di movimento come jogging o corsa. Chi è nato dal 2 al 16 novembre avrà Nettuno e Plutone che vi renderanno rispettosi del partner. Se fate parte della prima decade inoltre Saturno vi metterà un po’ sotto pressione in ufficio ma sarete comunque aiutati da Nettuno.

Marte inserisce un po’ di pepe in un clima fin troppo scorrevole e senza stimoli, sia nelle relazioni amicali che in famiglia. Venere vi darà grande capacità di ascolto ma fate attenzione a potenziali alti e bassi con la vostra dolce metà se siete nati nella terza decade, anche se Saturno rafforza gli amori per chi è nato a novembre. Nettuno è in contrasto lavorativo per i nati nella terza decade.

Urano è molto positivo per voi e vi regala un’ottima forma fisica e benessere. Venere, Saturno e Plutone sono tutti vostri alleati. Nettuno e Urano inoltre sono i paladini dei vostri sentimenti oggi e vi aiutano se fate parte dei nati tra il 25 e il 29 dicembre. Ottime prospettive di lavoro per i mesi autunnali se siete liberi professionisti.

Sole vi sorride e vi apre a una fase spumeggiante e di grande compagnia. Venere vi guarda un po’ con il broncio se siete single ma Giove benevolo vi darà una mano. A lavoro darete un aiuto importante a un collega in difficoltà se siete nati nella prima decade.

Luna, Venere, Giove, Urano, Nettuno, Plutone e Saturno sono tutti vostri alleati, specie se siete nati nella prima e nella seconda decade. Se siete nati dal 4 al 12 marzo vi intenderete alla perfezione con il vostro partner, mentre in ufficio mostrerete grande capacità di adattamento se appartenete alla terza decade.