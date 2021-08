Oroscopo del 15 agosto, scopri cosa ti riservano gli astri

Ferragosto che vi vedrà sostenuti da varie forze celesti. In amore vi ritagliate momenti di sana intimità con la vostra dolce metà. Se siete single Giove vi favorisce in caso siate nati tra il 14 e il 20 aprile. Non vi manca la volontà di mostrare la vostra eccellenza negli sport, in particolare nell’atletica leggera.

Festa di Ferragosto con Luna, Saturno, Giove e Sole che vi disturbano un po’. Al contrario Mercurio, Venere, Marte, Plutone, Nettuno e Urano sono tutti in contatto diretto ed esclusivo con il vostro segno e migliorano romanticismo e sensualità per i nati della seconda decade. Se vi trovate sulle spiagge del Mediterraneo consolatevi con un bel bagno ritemprante.

Ferragosto positivo con Sole, Giove e Saturno che vi sono accanto. Una dissonanza di Marte e Venere creerà qualche dissapore nella coppia se nati dal 18 al 21 giugno. Se amate gli sport di squadra, il calcio è ciò che fa per voi.

Luna e Venere vi sostengono ma, al tempo stesso, vi danno un po’ di cambi di umore improvvisi. Urano continua la sua scintillante sosta in Toro e vi favorisce in amore, specie se siete nati nella seconda decade. Plutone invece è un po’ negativo e quindi non provate sport rischiosi come il rafting o la lotta.

Quadro astrologico che vede Sole, Venere, Mercurio e Marte ottimamente predisposti. Mercurio vi aiuta in amore se siete nati dal 25 al 30 luglio: avrete modo di fare degli incontri strepitosi! Per l’attività fisica gli astri consigliano il ciclismo o la corsa.

Marte, Mercurio, Venere sono i vostri tutori oggi. Armonia in famiglia, mentre in amore potrebbero esserci un po’ di cali di umore, soprattutto per i nati dal 5 al 9 settembre. Se siete single un incontro molto atteso farà capolino. Ritemprate il fisico con lunghe passeggiate al mare o in montagna.

Sarete frizzanti e dotati di splendido buonumore. Plutone rallenta un po’ i tempi di organizzazione e scorrimento per i nati tra il 16 e il 22 ottobre ma niente di grave. State provando un sentimento forte per una persona che pensavate sarebbe rimasta nel cassetto dei flirt. Affrontate quest’emozione senza paura grazie a Sole, specie se siete nati tra il 10 e il 15 ottobre. I vostri sport preferiti al momento sono il nuoto, la bici ma anche la barca a vela: affidatevi a Mercurio per praticarli.

Cielo di Ferragosto con Plutone che vi darà fascino, intelligenza e capacità di portare stimoli agli ambienti esterni. Una fiamma che non si spegne è il legame che avete acceso di recente con una nuova persona, in modo sincero e totale. Datevi tempo per nuotare in mare aperto e rilassarvi.

Ferragosto in compagnia di pianeti forti e decisi, come Marte – che però sarà dissonante – se nati nella prima decade. Se siete invece nati nella terza attendete novità interessanti in campo sentimentale e passionale da Sole e Saturno. Giove inoltre vi invita a essere scattanti e reattivi per provare sport come la pallanuoto.

Una stupenda Luna e una benefica Venere vi faranno compagnia oggi. Mercurio inoltre porterà a compimento il vostro spirito conviviale con capacità di riunire parenti e amici. Se avete il cuore libero Plutone vi sostiene in fatto di eros nel caso in cui siate nati tra il 13 e il 16 gennaio. Siete avventurosi, magari oggi provate un po’ di alpinismo oppure lunghe nuotate.

Giove vi favorisce brillantemente in questa giornata di festa divisa con amici e parenti. Luna è un po’ dissonante ma paradossalmente genera stimoli positivi per migliorarvi nel rapporto di coppia, specie se siete nati dal 30 gennaio al 3 febbraio. Sole vi provoca se nati in febbraio ad allenarvi senza però rovinarvi eccessivamente i muscoli!

Un felicissimo incastro tra Luna, Giove, Urano e Plutone vi porta sulle scene di Ferragosto da veri vincitori, sia per quanto concerne la vita familiare che per quella amichevole. Esprimete il vostro sentimento d’amore in punta di piedi, con discrezione. Ma ci sarà grande affiatamento con la dolce metà, grazie a Urano. Corsa e jogging sono le attività che fanno al caso vostro oggi.