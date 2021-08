Oroscopo per tutti i segni, le previsioni del 14 agosto

Urano vi darà energia pratica a bizzeffe se fate parte della seconda decade, così come il Sole vi donerà invece grande slancio se appartenete alla terza. Solo Plutone vi disturba un pochino con qualche nuvola passeggera. Sole inoltre vi rende particolarmente espansivi in fatto d’amore. Se lavorate anche durante le ferie Plutone dissonante potrebbe farvi accusare un po’ di stanchezza.

Configurazione molto bella e positiva grazie a Nettuno e Venere. In particolare quest’ultima vi guida con verve particolarmente brillante nella strada dell’amore, con Urano che pure resta al vostro fianco. Se dovete lavorare anche oggi, Giove potrebbe darvi un po’ di stanchezza in serata se nati tra il 14 e il 19 maggio.

Giove e Saturno vi sorreggono fortemente se nascete a giugno. Il vostro senso di tolleranza e di rispetto è il dono più grande che possiate fare alla persona che avete al vostro fianco, specie se nati dal 25 maggio al 4 giugno. Qualche lieve inciampo potrebbe arrivare da Nettuno, in angolo dissonante, in campo lavorativo.

Un orizzonte luminoso per voi dettato da Luna, Venere, Mercurio, Marte e Urano tutti favorevoli se fate parte di prima e terza decade. Mercurio vi darà una comunicazione perfetta se nati dal 23 giugno al 2 luglio con tutti i parenti. Piccole baruffe con li vostro partner per via di Plutone ma il clima di concordia non verrà di certo distrutto. Nel caso in cui lavoriate ancora potreste avere qualche momento di lieve disturbo ma porterete a termine i vostri compiti.

Un cielo sereno vi apre a una giornata positiva con Sole e Venere favorevoli se nati nella seconda e nella terza decade. Marte vi dà una scia di fortuna e in amore Sole, Mercurio e Venere saranno pronti a far scoccare la scintilla per i single. Sarete robusti e infaticabili in ufficio, oltre che seri e responsabili.

Marte, Urano, Mercurio, Luna e Venere sono tutti dalla vostra parte, così come anche Plutone a partire dalla serata. Nettuno è dissonante in amore se siete nati nella terza decade e quindi soprattutto i single ne sentiranno gli effetti. Urano e Plutone vi mostreranno laboriosi oggi nonostante le vacanze.

Transiti intriganti e positivi con Giove e Sole dinamici nel darvi sicurezze e slanci. Luna esalta il vostro senso teatrale se siete parte della terza decade. Qualcuno che avete incontrato da poco vi fa battere il cuore e gli astri vi suggeriscono di dichiararvi senza timore se fate parte della seconda decade: Giove sarà vostro alleato se nati a ottobre. Sarete rapidi e sciolti in ufficio grazie a Mercurio, specie se nati a settembre.

Disegno planetario soddisfacente. In particolare Plutone e Nettuno sono alleati per quanto concerne l’amore, in tutte le sue sfumature: lasciatevi andare, come peraltro vi suggerisce anche Luna. Se siete nati dal 26 ottobre al 4 novembre mostrate tutto il vostro impegno lavorativo prima delle ferie.

Giove, Saturno e Sole sono tutti benefici e alleati. Nettuno però vi guarda un po’ con il broncio se nati dal 9 al 14 dicembre. Sole vi sosterrà se state continuando a lavorare nonostante le vacanze: metterete impegno, senza fatica.

Perfetta forma fisica e travolgente allegria oggi grazie a Giove. Urano è in aspetto molto positivo per i nati nella seconda decade e vi dona la grinta necessaria per venire incontro al vostro partner in maniera calma ma rigida. Se siete ancora in ufficio mostrerete infaticabilità e rigore.

Giove illumina la vostra giornata se fate parte della terza decade. Luna vi guarda un po’ dissonante ma niente paura: sole piccole scaramucce in amore, niente di più. Plutone metterà le cose a posto per i nati della terza decade. Giove inoltre – sempre se fate parte della terza decade – vi aiuta a non sentire più di tanto la fatica a lavoro.

Avete tutte le carte in regola per divertirvi e rilassarvi, grazie a Luna che vi sostiene. Saturno inoltre è benefico e vi dona grande forza comunicativa con il vostro partner. Se ancora siete costretti a lavorare sappiate che, grazie a Urano, non soffrirete la fatica, specie se nati nella seconda decade.