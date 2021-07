Oroscopo del giorno, le previsioni dell'11 luglio segno per segno

Luna è costantemente amica del vostro segno e vi fa balzare la vita familiare in primo piano. Peraltro, insieme a Venere e Marte accende anche i riflettori sui rapporti affettivi autentici. Sempre Marte e Luna vi rendono una macchina produttiva in ufficio.

Piccoli contrattempi in famiglia ma riuscirete a recuperare con equilibrio e razionalità, anche grazie a un Urano decisionista. Giove in Pesci vi stimola ad accesi confronti benefici con la vostra dolce metà. Se lavorate anche di domenica risolverete, grazie a Urano, una questione delicata se nati tra il 27 aprile e il 5 maggio.

Luna vi aiuta a superare certi comportamenti esibizionistici in famiglia, pungolandovi. Se siete nati dal 30 maggio al 7 giugno accogliete le ammiccanti ed erotiche proposte di Marte in amore. Il vostro spirito infaticabile non vi fa smettere di lavorare nemmeno oggi: sarete favoriti da Mercurio se nati a maggio.

Nettuno vi fa distaccare dal pensiero dominante, specie se appartenete alla terza decade. Mercurio invece vi chiede un rapporto più sereno e un maggiore dialogo con il vostro partner. Urano vi favorirà in ufficio se nati tra il 30 giugno e il 4 luglio.

La Luna continua a farvi da madrina e vi suggerisce – tra le altre cose – sincerità nell’espressione dei vostri sentimenti. Urano sarà un po’ contrario in ufficio se siete nati dal 29 luglio al 4 di agosto, specie se svolgete un lavoro che riguarda l’ambito della comunicazione.

Plutone e Urano vi sorreggono, così come Sole e Mercurio che vi daranno grosse soddisfazioni. Uno straordinario carisma affettivo e amoroso arriverà da Plutone per i nati dal 14 al 17 settembre. Non vi sentite in colpa se riprendete a lavorare con piacere anche nei ritagli di tempo della domenica.

Una bella domenica con Luna e Venere che vi gratificano sotto ogni aspetto. Anche un frizzante Mercurio vi farà strapazzare di divertimenti. Marte e Venere sbarazzini vi faranno inoltre scherzare un po’ con il fuoco per quanto riguarda l’aspetto amoroso. Plutone e Mercurio, infine, vi pongono di fronte a eventi insoliti in ambito professionale.

Un bel Mercurio vi favorisce se nati nella prima decade. Anche Nettuno è dalla vostra parte, dandovi un senso di avventura non esplorato. Plutone e Sole vi forniscono le armi per conquistare chiunque vogliate, specie se appartenete alla terza decade. Sole e Mercurio inoltre vi forniscono strategie vincenti in ufficio.

La Luna continua a fare i vostri interessi in fatto di salute e forma fisica ma anche affettività familiare. Il richiamo del desiderio invade il vostro Io oggi e volete esplorare territori nuovi per questo. Se lavorate anche oggi la situazione potrebbe un po’ sfuggirvi di mano per via di Nettuno se siete nati tra il 10 e il 14 dicembre.

Urano e Nettuno vi danno libertà e fiducia in famiglia e nelle amicizie, specie se siete nati dal 14 al 17 gennaio. Nuovo ciclo amoroso che si apre per i nati nella seconda decade: presente un grande appeal erotico. Se lavorate anche oggi Plutone vi terrà un po’ sotto esame.

Giove vi fa diventare giocolieri del vostro destino, mentre Urano – per i nati della seconda decade – si metterà a fare un po’ i capricci. Cercate l’anima gemella? Aprite la porta e fatevi trovare: Saturno farà il resto. Sempre Saturno vi metterà inoltre il turbo nelle questioni lavorative.

Sole e Mercurio vi aprono a nuove situazioni in famiglia e Urano vi chiede adattabilità e flessibilità in ogni campo, specie se siete nati nella seconda decade. Mercurio vi consente di aumentare i piaceri amorosi se fate parte della seconda decade. Inoltre, la vostra fedeltà è a prova di bomba! Non siate troppo severi con i colleghi e con voi stessi, nonostante Saturno, se siete nati dall’1 al 5 marzo.