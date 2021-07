Oroscopo del 7 luglio, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio vi darà socievolezza, allegria e benessere fino all’11 luglio. Aumenta anche l’entusiasmo così come la voglia di vivere. In amore potrete giocare un po’ la parte del leone ma non conviene sbandierare troppo le vostre qualità. Se siete nati dal 22 al 27 marzo avvierete, in maniera anche inattesa, un ottimo percorso lavorativo.

Urano, Giove, Plutone e Nettuno sono tutti propizi oggi. In particolare Nettuno e Plutone vi daranno un’ottima forza creativa. In amore vivrete un po’ di attacchi di abbandono sentimentale, specie se festeggiate gli anni dal 9 al 14 maggio. Sarete piacevole bersaglio di Nettuno in tal senso! Avanzamento di carriera in ufficio? Dovrete aspettare ancora un po’.

Moto dei transiti abbastanza buono. Solo Giove vi provoca un po’, per il resto tutto ok. Marte è molto congeniale in amore e vi rende introversi ma al tempo stesso desiderosi di sentimento, specie se fate parte della seconda decade. Se invece festeggiate gli anni dal 14 al 18 giugno la diplomazia e le relazioni umane saranno decisive in ufficio.

Venere è in angolo armonico e presenta quindi un quadro abbastanza positivo della situazione. Urano e Nettuno vi spalleggiano nelle imprese erotiche, anche se molti di voi avranno la tentazione di dominare il partner dal punto di vista della personalità se festeggiate gli anni dal 17 al 22 luglio. Ottima giornata per chi si occupa di attività commerciali.

Marte e Venere nel vostro segno innalzano la capacità di divertimento e gioco. Se siete single in arrivo grosse novità anche grazie a Mercurio. Non fate però il passo più lungo della gamba se siete nati tra il 14 e il 17 agosto. Giornata molto proficua sotto il profilo lavorativo.

Giove e Nettuno temperano un po’ la situazione specie se fate parte della terza decade. Momento di placida routine e tranquillità in amore, anche se chi è nato tra il 10 e il 14 settembre potrebbe ritrovarsi in situazioni un po’ insolite. Non ci sono particolari difficoltà in ufficio oggi grazie a Plutone.

Venere vi regala buoni auspici di allegria, brio e socievolezza, oltre che diversi flirt se fate parte della prima decade. Questo soprattutto per chi è nato tra il 4 e il 14 ottobre. Quadro lavorativo discreto, soprattutto per chi svolge mansioni di squadra, grazie a Venere.

Urano è negativo e potrebbe mettervi di fronte a una realtà non sempre facile. Tuttavia Giove e Nettuno vi sostengono in maniera forte, così come anche Sole e Plutone. Urano è contrario anche in amore se siete nati nella prima decade: sarete costretti ad assumervi le vostre responsabilità in questo campo. Anche a lavoro mettete un po’ da parte le ambizioni perché Plutone vi fa puntare all’immediato, seppur con lungimiranza.

Venere e Marte sono vostri alleati e vi favoriranno in ogni decade. Se invece siete nati tra il 25 e il 30 novembre Marte vi darà il desiderio di stabilizzarvi un po’ a livello emotivo. Occhio però a momenti di forte gelosia! Inizia inoltre un momento chiave per il vostro percorso professionale.

Giove, Urano, Plutone e Saturno vi infondono una straordinaria sicurezza in voi stessi. Se festeggiate gli anni dal 9 al 14 gennaio state imparando lezioni di autocontrollo in amore grazie a Plutone. Se invece siete nati tra il 22 e il 31 dicembre potreste avvertire un vago sentore di ribellione. Piccoli ma sostanziosi traguardi oggi in ufficio se nati nella seconda decade.

Una configurazione fortemente rinnovata di pianeti vi sorregge. Tra queste anche Luna e Mercurio che vi regalano la capacità di smussare un po’ gli spigoli con il vostro partner, specie se siete nati nella terza decade. Ottimo quadro planetario anche a livello lavorativo ma occhio a Urano che è negativo.

Sole, Giove e Nettuno vi daranno una giornata piacevole, magari al mare o al lago, con una bella armonia in famiglia. Giove è il regista di incontri strepitosi se siete nati nella prima decade. Prudenza oggi nei movimenti finanziari, soprattutto se siete nati tra il 10 e il 15 marzo.