Oroscopo del giorno, le previsioni del 20 giugno segno per segno

Inizia la giornata scoprendo cosa ti riservano gli astri: ecco segno per segno l’oroscopo di oggi 20 giugno.

Sole e Mercurio vi infondono le energie giuste per questa giornata, specialmente se siete nati nella seconda e ella terza decade. La vostra personalità oggi si mostra timida e schiva, nonostante Mercurio emerga per migliorare la situazione in termini sentimentali. Ottimi risultati se lavorate nel commercio o nella vendita.

Giove vi aiuta a vivere la giornata e la famiglia specialmente se siete nati tra il 9 e il 14 maggio. Saprete ascoltare oggi il richiamo dei sentimenti Se lavorate anche oggi, grazie a lucidità e garbo saprete fare un ottimo lavoro, specie grazie a Plutone.

Mercurio non vi farà mancare sorrisi e battute pronte. Sole inoltre vi darà grande equilibrio. La vostra capacità di farvi avanti e dichiararvi vi torna utile per conquistare una persona che vi piace moltissimo. Venere non vi dà invece preoccupazione economiche.

Giove vi è compagno fidato e lascia di stucco i vostri concorrenti specie se festeggiate il compleanno a giugno. Avrete un grande sex-appeal oggi: se il vostro cuore è libero, fate di tutto per occupare quello spazio, specie se fate parte del genere maschile. Siete dei veri geni nello spendere i soldi e quindi negli investimenti.

Esibite un grande coraggio in questa giornata grazie a Sole e Marte, specialmente se nati tra il 25 luglio e il 7 agosto. Ci saranno anche colpi di scena nel campo familiare grazie a un Urano dissonante. Una passione che vi prende anima e corpo sta nascendo e sentite l’influsso di Mercurio a riguardo. Tale ipotesi è più netta se siete nati tra il 25 luglio e il 2 agosto. Urano è ostile anche negli investimenti, quindi fate attenzione!

Tratti misti in questa giornata. Avete un carattere indomabile e quindi dimostrate grande affiatamento se avete trovate una persona al vostro fianco, specie se nati dal 2 al 7 settembre. Una promettente occasione di investimento si profila oggi.

Gioco dei transiti abbastanza positiva grazie a Mercurio che passeggia felice e trionfale in Gemelli. Arriveranno novità e il vostro fitness resterà smagliante, garantendo ottimo scatto e buon tono muscolare. Venere è contraria in amore e sembra volervi voltare le spalle nelle situazioni di flirt e relazioni. Impegnatevi a capire cosa vi piaccia delle persone che avete conosciuto da poco. Sole vi rende troppo di manica larga se siete nati tra il 14 e il 20 ottobre.

Moti planetari abbastanza equilibrati, con diversi corpi celesti a vostro favore come Venere, Marte, Giove, Nettuno, Plutone e da domani anche Sole. Saturno e Urano sono però dissonanti. Marte e Plutone vi danno grande eros, specialmente se fate parte della seconda decade e del sesso maschile. Venere in Cancro favorirà invece i nati nella terza decade. Il vostro spirito attivistico continua a sostenervi anche se non lavorate.

Marte e Saturno sono positivi e vi danno manforte. Migliorate la vostra qualità della vita con esercizi e maggiore attività. Grande espressione gioiosa dell’amore oggi grazie a Plutone, specialmente per nati a dicembre. Marte vi rende inoltre lucidi e attivi nelle questioni economiche.

Chi va piano va sano e va lontano. Forma fisica eccellente grazie alla splendida posizione di Urano in Toro, mentre Giove e Plutone vi aiuteranno ad allenarvi. Se siete nati dal 9 al 15 gennaio Nettuno creerà in voi un magico sex appeal. Ci sono astri che vi creano un po’ di ansia economica se siete nati in seconda e terza decade.

Saper sfumare i contorni è il vostro forte, specie se siete nati dal 28 gennaio al 5 febbraio. Nettuno vi darà una grande rete di rapporti sociali. Se appartenete a prima e seconda decade la vostra vita sentimentale sarà molto trafficata, mentre se fate parte della terza dovrete gestire una sola situazione. Gestite anche perfettamente una questione patrimoniale con grande grinta nonostante Urano ostile, specie se appartenete alla seconda decade.

Molti pianeti sono a vostro favore, tra cui il vigoroso Giove che vi trasforma in cavalieri senza paura specie se nati dal 19 al 23 febbraio. Urano vi ricorda però che anche gli eroi riposano: ricaricatevi di tutte le energie. Una bella posizione di Plutone vi porta a intrecciare vivaci flirt con una certa disinvoltura. Venere vi rendere frizzanti e dinamici, ci saranno incontri molto soddisfacenti sul piano dell’eros. Nettuno vi stimola a fare bene a livello spirituale se siete nati dal 9 al 13 marzo.