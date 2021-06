Oroscopo del 16 giugno, scopri cosa ti riservano gli astri

Mercurio vi regala una giornata magnifica dal punto di vista della concretezza. Il vostro ottimismo vi incoraggia a osare anche in amore grazie a un Sole alleato e a Saturno che è favorevole per i nati nella seconda decade. Vi viene rimproverato di spendere molto? Non ascoltate questi rimproveri perché Giove è dalla vostra parte!

Luna in Vergine vi aiuta a gestire la famiglia in modo disinvolto: dialogo aperto e sereno sarà il segreto. Saturno un po’ imbronciato in amore se fate parte della seconda decade. Plutone e Nettuno però metteranno le cose a posto. State ragionando su come poter far fruttare una somma di denaro e riceverete aiuto da Mercurio, se siete nati nella seconda decade.

Mercurio vi fa arrivare un vento favorevole oggi, mettendo in pace la vostra navigazione. Inoltre vi proteggerà fornendovi logica e buonsenso su ogni azione. Grandi conquiste erotiche oggi, mentre sempre Mercurio vi farà avere grossi introiti lavorativi.

Urano in Toro vi porta il desiderio di far entrare aria nuova in casa. Nettuno sta realizzando per voi grandi scenari, specialmente se appartenete alla terza decade. Se invece siete nati dal 30 giugno al 9 luglio la vostra fama di grandi seduttori verrà confermata da Venere. Risorse economiche discrete grazie a Giove in Pesci, specialmente per chi è nato a giugno.

Vivace vento di rinnovamento oggi, grazie a Venere. Sole invece vi inviterà a ricominciare da zero per quanto riguarda i sentimenti, anche perché Urano continua a essere dissonante per i nati dal 30 luglio al 4 agosto. Se svolgete una professione connessa al commercio state attenti perché Saturno non vi sorregge se siete nati nella seconda decade.

Entusiasmo e simpatia oggi raddoppiate grazie a Venere, specialmente se festeggiate gli anni dal 2 al 12 settembre. Fitness di tutto rispetto per l’intero arco della giornata. Lasciate che sia il vostro cuore a parlare oggi più che la parte mentale di voi. E a lavoro cercate di mostrare l’innata capacità di maneggio delle risorse propria del vostro segno.

Un cielo estivo che vi vede in piena volontà di rinascita grazie a Saturno e Mercurio. Una grande ristrutturazione animerà carriera, famiglia e sentimenti autentici. Venere vi dà una maggiore costanza nel vostro rapporto, specialmente se fate parte della seconda decade. Saturno inoltre vi fa vedere lungo e capire quali sono le lacune da colmare. Se svolgete una professione che si basa su contatti e relazioni oggi avrete la strada completamente in discesa.

Marte oggi fa un po’ il difficile ma niente di grave perché i nati della terza decade saranno sorretti da Plutone e quelli della prima da Giove. Non date peso a sensazioni, presagi e sogni d’amore che vi sono capitati stanotte. Marte, Saturno e Urano sono contrari quindi possono mettervi a disagi nella vita emotiva. Se svolgete una professione che riguarda lo sport e siete nati a novembre oggi sarete super favoriti grazie a Plutone.

Grande mobilità fisica e mentale, oltre che gioia di vivere, nella giornata odierna. In amore siete pronti a un nuovo incontro con una persona conosciuta da poco: Mercurio e Sole non vi favoriscono negli approcci ma Marte e Saturno, al contrario, vi daranno sicurezza. Giove vi darà efficienza perfetta oggi in ufficio.

La Luna vi renderà più sollevati e leggeri oggi: i sentimenti antichi, di conseguenza, si rafforzeranno ancora di più. L’amore vero – se ancora non l’avete trovato – sta bussando alla vostra porta! A lavoro prendetevi il tempo necessario per capire cosa fare delle vostre finanze.

Luna vi darà una giornata di alti e bassi nell’umore: tutto sarà molto vivace. Mercurio invece vi favorirà se siete parte della seconda decade. La programmazione di un viaggio nei prossimi mesi entusiasmerà voi e la vostra dolce metà, vivificando il rapporto. Animo sereno in ufficio: veleggiate verso lidi tranquilli.

Nuovi legami solidi si intrecciano e dentro di voi emerge un desiderio di cambiamento: questo è opera di Nettuno, specie se nati dal 9 al 14 marzo. Esplode l’ardore sensuale della calda stagione, con Urano che vi porta avvicinamento ed energia nella relazione amorosa, specie se nati in marzo. Sempre Nettuno vi darà soluzioni particolarmente creative se svolgete un lavoro artistico o di scrittura.