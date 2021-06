Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 giugno segno per segno

Giornata di festa con Marte ancora non congeniale. Anche Plutone vi guarda con il broncio se nati dal 14 al 17 aprile. Sarà fondamentale oggi evitare di prendere posizioni nette. Mercurio in Gemelli invece vi sorride in amore se nati nella seconda decade. Venere contraria vi pungola nella programmazione delle ore di studio.

Venere in Cancro vi dà vivacità se nati nella prima decade. Plutone vi propone in seguito socievolezza e senso dell’umorismo se festeggiate gli anni nella terza decade. Una gita fuori porta allevia il vostro rapporto, frenando alcuni dissapori e riavvicinandovi. Specie se nati dal 10 al 14 di maggio avrete grande sicurezza in voi stessi. Se dovete memorizzare date per esami, Urano vi sarà di grande aiuto se nati nella seconda decade.

Astri in posizione ottimale per voi, soprattutto Mercurio e Sole. Solo Nettuno continua a mostrarsi un po’ con il broncio. Anche se tutto non va come desiderereste, in amore le cose funzionano. Proprio Mercurio sistemerà le cose che non vanno a dovere se festeggiate gli anni dal 29 maggio al 5 giugno. Se siete sotto esame Saturno sarà vostro alleato.

Plutone in Capricorno vi farà sentire a vostro agio nonostante alcuni contrattempi dell’ultim’ora. Andranno evitate però corse in bici e uscite a mare perché potreste avere problemi alle articolazioni se nati in seconda e terza decade. Nettuno continua a rendervi super romantici specialmente se nati nella seconda decade. Qualora foste studenti in procinto di interrogazione Plutone non vi sosterrà nelle facoltà di memorizzazione.

Sole e Mercurio sono in ottimo aspetto e vi danno uno spirito gioviale e brillante. La comunicazione schietta e autentica sarà il vostro punto di forza in amore, anche grazie a Venere in Cancro, per i nati dal 24 al 28 luglio. Urano in angolo dissonante non vi sosterrà se nati dal 31 luglio al 4 agosto.

Urano e Plutone vi daranno un’atmosfera pervasa dal buon senso pratico e dalla razionalità. Di fronte a un problema di divergenze cercate di risolvere l’astio con la testa e non con l’istinto. Buona e stabile sintonia con la persona che avete scelto, sia in caso di relazione occasionale che di rapporto stabile. Nettuno e Giove vi chiedono di essere più parsimoniosi se fate parte di prima e terza decade.

Sole e Saturno innalzano il vostro ottimismo. Plutone e Marte invece sono negativi e vi rendono poco empatici con gli altri, specie se nati tra il 30 settembre e il 7 ottobre. Momento propizio dal punto di vista amoroso, se siete single è il momento di ricercare la giusta chance! Saturno in Acquario vi spalleggia a livello scolastico se nati tra il 2 e il 9 ottobre.

Venere e Marte vi daranno grande espansione della vostra parte affettiva: con garbo, equilibrio e buon senso sarete consiglieri preziosi e insostituibili. Venere vi aiuta anche a mettere a posto qualche divergenza nel rapporto di coppia, con Nettuno che vi stimola a fare un viaggio con la vostra dolce metà. Luna vi sosterrà per esami e concorsi.

Spumeggianti e briosi oggi grazie a Saturno in Acquario. Avrete una forma fisica di tutto rispetto ma qualche problema in famiglia, specie se nati dal 24 al 26 novembre. Sarete espansivi come non mai nel rapporto di coppia. Se invece siete single e appartenete alla terza decade, beh…dovreste smettere di esserlo! Spingetevi a osare. Se siete nati nella prima decade, infine, studierete con logica ferrea per concorsi ed esami.

Teatro dei transiti molto positivo, sia con amici che con la maglia. Urano in Toro vi dà grande spirito inclusivo mentre Giove in Pesci vi apre a esperienze emotive soddisfacenti. Se siete con gli ultimi esami in ballo sempre Giove vi darà capacità di organizzazione mentale.

Urano è dissonante per i nati dal 29 gennaio al 4 febbraio. Niente paura però: a difendevi ci sono Mercurio e Saturno. Qualche piccolo nervosismo ma niente di che. Vi godete una giornata di armonia con la vostra dolce metà specie se siete nati dal 9 al 14 febbraio. Se dovete terminare delle interrogazioni difficili il Sole vi darà una mano, in particolare se nati nella terza decade.

Giove e Venere sono favorevoli e vi rendono più percettivi del solito. Vi tocca curare un po’ di più la famiglia specie se nati dal 5 al 12 marzo. Forma fisica rigogliosa grazie a Plutone e Nettuno. In amore dovrete chiare una questione di ordine pratico con la persona che avete al vostro fianco: il vostro tatto sarà decisivo specie se nati nella terza decade. Urano in Toro vi rende concentrati nello studio di concorsi o esami.